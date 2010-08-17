نیروی انتظامی حرکت جدیدی در بحث مطالعات اجتماعی آغاز کرده است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، سردار مهدی توکلی صبح سه شنبه در دیدار با رئیس دفتر تبلیغات اسلامی قم با بیان این مطلب اظهار داشت: در همین راستا با تشکیل مرکز مطالعات اجتماعی در تهران، هدایت امور تحقیقاتی کشور در مسائل انتظامی پیگیری می شود.



وی با اشاره به اینکه این مرکز 50 شعبه در کل کشور دارد افزود: با توجه به شرایط جغرافیایی، فرهنگی و اجتماعی مناطق مختلف کشور، هر استان در حوزه خاصی فعالیت خواهد کرد و مسائل انتظامی در حوزه دین به مرکز مطالعات اجتماعی قم واگذار شده است.



توکلی تصریح کرد: ما به عنوان یک مرکز هماهنگ کننده در گام اول به شناسایی مؤسسات تحقیقاتی و ظرفیت⁯های آنها پرداخته⁯ایم و امروز در مجموعه⁯ای هستیم که در حوزه دین فعالیت⁯های آموزشی، پژوهشی و تبلیغی مطلوبی را ارائه کرده است.



وی با اشاره برگزاری همایش اثرات آموزه⁯های دینی در پیشگیری از وقوع جرم در آبان ماه امسال افزود: از دفتر تبلیغات اسلامی انتظار می⁯رود که به عنوان یک نهاد عظیم فرهنگی حوزوی، ما را در برگزاری هرچه بهتر این همایش از نظر علمی و پژوهشی پشتیبانی کند.



نیروی انتظامی رویکرد خوبی به عقبه امنیتی دارد



رئیس دفتر تبلیغات اسلامی قم نیز در این دیدار با تبریک فرارسیدن ماه مبارک رمضان گفت: در ابتدا وظیفه خود می⁯دانم که از نیروی انتظامی به خاطر رویکرد خوب و توجه به عقبه⁯های مسئله امنیت تقدیر و تشکر کنم.



حجت⁯الاسلام سید حسن ربانی افزود: به عنوان زیرساخت⁯های تاثیرگذار بر مسئله انتظامی است که با شناسایی و استفاده مناسب از این ظرفیت⁯ها می توان به شیوه های بهتر و عاملانه⁯تر رسید.



رئیس دفتر تبلیغات اسلامی قم با اشاره به تفاهم نامه این دفتر با نیروی انتظامی تصریح کرد: این دو مجموعه تعاملات متعددی را شروع کرده⁯اند که می⁯تواند زمینه ساز همکاری⁯های موفق⁯تر و نتیجه بخش⁯تر باشد.



وی دفتر تبلیغات اسلامی را یک مؤسسه⁯ای دانست که در طول زمان همواره متناسب با نیازهای جامعه حرکت کرده و بعد از بررسی برای پاسخگویی نیازها اقدام کرده است و در این زمینه خاطرنشان کرد: دفتر تبلیغات اسلامی از توان و ظرفیت بالایی برخوردار است و مرکز مطالعات فرهنگی اجتماعی این دفتر می⁯تواند تخصصی⁯تر با شما همکاری کند.



وی خطاب به سردار توکلی افزود: ما وظیفه خود می⁯دانیم نیازهای دستگاه⁯های مختلف را تامین کنیم و از شما انتظار داریم نیازهای خود را به درستی به ما منتقل کنید.