نیروی انتظامی حرکت جدیدی در بحث مطالعات اجتماعی آغاز کرده است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، سردار مهدی توکلی صبح سه شنبه در دیدار با رئیس دفتر تبلیغات اسلامی قم با بیان این مطلب اظهار داشت: در همین راستا با تشکیل مرکز مطالعات اجتماعی در تهران، هدایت امور تحقیقاتی کشور در مسائل انتظامی پیگیری می شود.
وی با اشاره به اینکه این مرکز 50 شعبه در کل کشور دارد افزود: با توجه به شرایط جغرافیایی، فرهنگی و اجتماعی مناطق مختلف کشور، هر استان در حوزه خاصی فعالیت خواهد کرد و مسائل انتظامی در حوزه دین به مرکز مطالعات اجتماعی قم واگذار شده است.
توکلی تصریح کرد: ما به عنوان یک مرکز هماهنگ کننده در گام اول به شناسایی مؤسسات تحقیقاتی و ظرفیتهای آنها پرداختهایم و امروز در مجموعهای هستیم که در حوزه دین فعالیتهای آموزشی، پژوهشی و تبلیغی مطلوبی را ارائه کرده است.
وی با اشاره برگزاری همایش اثرات آموزههای دینی در پیشگیری از وقوع جرم در آبان ماه امسال افزود: از دفتر تبلیغات اسلامی انتظار میرود که به عنوان یک نهاد عظیم فرهنگی حوزوی، ما را در برگزاری هرچه بهتر این همایش از نظر علمی و پژوهشی پشتیبانی کند.
نیروی انتظامی رویکرد خوبی به عقبه امنیتی دارد
رئیس دفتر تبلیغات اسلامی قم نیز در این دیدار با تبریک فرارسیدن ماه مبارک رمضان گفت: در ابتدا وظیفه خود میدانم که از نیروی انتظامی به خاطر رویکرد خوب و توجه به عقبههای مسئله امنیت تقدیر و تشکر کنم.
حجتالاسلام سید حسن ربانی افزود: به عنوان زیرساختهای تاثیرگذار بر مسئله انتظامی است که با شناسایی و استفاده مناسب از این ظرفیتها می توان به شیوه های بهتر و عاملانهتر رسید.
رئیس دفتر تبلیغات اسلامی قم با اشاره به تفاهم نامه این دفتر با نیروی انتظامی تصریح کرد: این دو مجموعه تعاملات متعددی را شروع کردهاند که میتواند زمینه ساز همکاریهای موفقتر و نتیجه بخشتر باشد.
وی دفتر تبلیغات اسلامی را یک مؤسسهای دانست که در طول زمان همواره متناسب با نیازهای جامعه حرکت کرده و بعد از بررسی برای پاسخگویی نیازها اقدام کرده است و در این زمینه خاطرنشان کرد: دفتر تبلیغات اسلامی از توان و ظرفیت بالایی برخوردار است و مرکز مطالعات فرهنگی اجتماعی این دفتر میتواند تخصصیتر با شما همکاری کند.
وی خطاب به سردار توکلی افزود: ما وظیفه خود میدانیم نیازهای دستگاههای مختلف را تامین کنیم و از شما انتظار داریم نیازهای خود را به درستی به ما منتقل کنید.
قم - خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی استان قم گفت: نیروی انتظامی در بحث مطالعات اجتماعی یک حرکت جدیدی را آغاز کرده است.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، سردار مهدی توکلی صبح سه شنبه در دیدار با رئیس دفتر تبلیغات اسلامی قم با بیان این مطلب اظهار داشت: در همین راستا با تشکیل مرکز مطالعات اجتماعی در تهران، هدایت امور تحقیقاتی کشور در مسائل انتظامی پیگیری می شود.
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