گلستان در مانور سراسری زلزله در مدارس برتر شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، هدف از اجرای مانور زلزله افزایش سطح آگاهی دانش آموزان و کارمندان در باره زلزله و ایجاد آمادگی آرامش روانی و کاهش تلفات و خسارات ناشی از زمین لرزه اعلام شد.

یازدهمین مانور سراسر زلزله در هشتم آذر ماه سال گذشته در سطح مدارس برگزار شد با توجه به ارزیابی دبیرخانه شورای دائمی مانور سراسری، آموزش و پرورش استان گلستان موفق به کسب رتبه برتر کشوری شد.

همچنین رتبه آموزش و پرورش استان گلستان در طرح تکریم ارباب رجوع هفت رتبه ارتقاء یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، هر سال دستگاههای اجرایی استان در تکریم ارباب رجوع که درجهت ایجاد فرهنگ و تبیین و ارتقاء نهضت مقدس تکریم ارباب رجوع در راستای حفظ صیانت از قدر و منزلت مردم به عنوان ولی نعمتان جامعه هستند توسط استانداری رتبه بندی می شود.

اداره کل آموزش و پرورش استان موفق شد نسبت به سال گذشته هفت رتبه جایگاه خود را ارتقاء بخشد که این موفقیت مرهون و مدیون همه ی عوامل ستادی اداره کل در ارائه ی خدمات بهتر به ارباب رجوع است.

آموزش و پرورش گلستان 23 هزار فرهنگی و 301 هزار دانش آموز دارد.