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۲۶ مرداد ۱۳۸۹، ۱۴:۳۱

خوشنویسان مازندرانی قران کریم را به رشته تحریر در می آورند

خوشنویسان مازندرانی قران کریم را به رشته تحریر در می آورند

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس اداره ارشاد شهرستان آمل از برگزاری چهارمین همایش بزرگ خوشنویسی کتابت وحی با حضور خوشنویسان برتر مازندران همزمان با شهادت امام علی (ع) در شهرستان آمل خبر داد.

 به گزارش خبرنگار مهر در آمل، حسین جوادی بعد از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران  گفت: این همایش با حضور بیش از 100 خوشنویس برتر مازندران در شبهای قدر در  مجتمع فرهنگی هنری ولیعصر (عج) آمل برگزار می شود.

وی افزود: این همایش همانند سالهای گذشته پس از افطار آغاز و تا سحرگاه شام شهادت مولی الموحدین علی بن ابیطالب (ع) ادامه دارد.
 
رئیس اداره ارشاد آمل تصریح کرد: خوشنویسان استان در این همایش در خطوط  نستعلیق، شکسته نستعلیق، ثلث و تذهیب، سوره های مختلف قرآن کریم وکلام وحی را کتابت می کنند.
 
جوادی اضافه کرد: در همایش امسال علاوه بر بخش آزاد بخش ویژه نیز در نظر گرفته شده است که درآن خوشنویسان باید سوره قدر را در خطوط چهارگانه به رشته تحریر درآورند.
 
وی یادآور شد: پارسال در سومین همایش خوشنویسی کتابت وحی در شهرستان آمل 110 خوشنویس برتر این استان کلام وحی را به رشته تحریر در آوردند.
 
جوادی خاطرنشان کرد: آثار خوشنویسان سه دوره قبل این همایش هم در قالب نمایشگاهی در حاشیه این همایش به تماشای عموم گذاشته می شود.
کد مطلب 1135361

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