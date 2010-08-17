بیگانگان فضایی عاشق "باخ" هستند!

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان در کنفرانس SETIcon که درباره جستجوی حیات ماورا زمینی برگزار شده بود اعلام کردند هنر بیشتر از علم نظر بیگانگان فضایی را به خود جلب خواهد کرد زیرا هر نوع تمدن فرازمینی که بتوان با آن ارتباط برقرار کرد از تمدن زمینیان بسیار کهنسالتر بوده و از نظر علمی بسیار پیشرفته تر خواهد بود.

از این رو انسانها نمی توانند اطلاعات چندانی را در رابطه با دانشی که آنها از آن آگاه نباشند در اختیار بیگانگان قرار دهند با این حال هنر و موسیقی منحصر به انسانها است و می تواند برای تمدن های بیگانه مورد پسند باشد.

"داگلاس واکچ" مدیر بخش پیامهای بین ستاره ای در SETI گفت: آنها می خواهد چه چیزی درباره ما بدانند؟ ما در جهان خود چه داریم که به آنها عرضه کنیم؟ در صورتی که آنها بسیار پیشرفته باشند احتمالا قادر نخواهیم بود چیز زیادی از دانش خود به آنها بیاموزیم اما می توانیم به آنها بگوییم قرار گرفتن در چنین نقطه پر هراسی که در آن امکان تشخیص احتمال ادامه بقای بشر بسیار دشوار است، چه احساسی دارد.

به گفته وی به احتمال زیاد تمدنهای پیشرفته بیگانه با موضوعاتی از قبیل زندگی پایدار بدون آسیب رساندن به زمین و چگونگی آسیب وارد نکردن به نسل خود با سلاحهای جنگی بیولوژیکی و تکنیکی که نسل تمدن جوان و نوپایی مانند تمدن انسانها را با خطر تهدید می کنند کنار آمده اند. این تمدنها احتمالا حتی فراموش کرده اند زندگی کردن با آینده ای در ابهام چه احساسی دارد. از این رو بهترین راه برای نشان دادن اینکه انسان بودن و مانند انسان زندگی کردن چگونه است، یاد دادن موسیقی و هنر به آنها است.

با این همه به دلیل تفاوتهای زیادی که میان دو تمدن وجود دارد، درک هنر زمینی برای ماورائیان می تواند دشوار باشد. به گفته دانشمندان قطعات موسیقی مانند قطعه "واریاسیونهای گلدبرگ" باخ که در قالبی ریاضی وار نوشته شده است می تواند برای بیگانگان فضایی قابل درک تر باشد. از نظر بیگانگان آثار افرادی مانند باخ، ویوالدی و دیگر موسیقیدانان دوره باروک قابل لمس ترند زیرا بسیار هارمونیک و منظم تنظیم شده اند.

در زمینه هنرهای بصری نیز آثار نقاشانی مانند "پری-رافیلایت" به دلیل ساختار سه بعدی و عکس مانند برای بیگانگان قابل درکتر خواهد بود. همچنین دیدن هنرنمایی های بیگانگان فضایی و تلاش آنها برای یادگیری خلق آثار هنری می تواند از دیگر جنبه های جالب توجه برقراری ارتباط با آنها باشد.

"سث شوستاک" اخترشناس و فضانورد کهنه کار عضو پروژه SETI می گوید شاید اولین سئوالی که باید از بیگانگان پرسید این باشد که آیا شما موسیقی دارید؟

بر اساس گزارش فاکس نیوز، کنفرانس SETIcon امسال به منظور برگزاری پنجاهمین سالگرد آغاز اولین آزمایش مدرن با هدف جستجوی حیات هوشمند در خارج از زمین یا پروژه OZMA برگزار می شود.