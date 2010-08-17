تبدیل علم به کار منجر به توسعه پایدار در ایلام می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مجتبی اعلایی پیش از ظهر سه شنبه در دانشگاه ایلام و در جمع دانشجویان گفت: تنها زمانی می توانیم به توسعه پایدار دست یابیم که عالمان ما علم خود را به عمل تبدیل کرده و در عرصه های مختلف اجتماع به کار گیرند.

وی بیان داشت: استان ایلام به یک انقلاب فرهنگی نیاز داشته و در این مسیر دانشجویان و افراد تحصیلکرده جامعه وظیفه مهمی را به عهده دارند .

اعلایی تصریح کرد: اقشار مختلف جامعه ائم از دانشجویان و اساتید، روحانیون، روشنفکران و افراد صاحب نظر و دیگر قشرهای مختلف باید در راستای توسعه فرهنگی استان که همانا توسعه پایدار استان را همراه خواهد داشت شرکت کرده و نقش خود را به خوبی ایفا کنند .