  1. استانها
  2. ایلام
۲۶ مرداد ۱۳۸۹، ۱۴:۲۵

تبدیل علم به کار منجر به توسعه پایدار در ایلام می شود

ایلام - خبرگزاری مهر: استاندار ایلام گفت: تبدیل علم به کار منجر به توسعه پایدار در استان ایلام می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مجتبی اعلایی پیش از ظهر سه شنبه در دانشگاه ایلام و در جمع دانشجویان گفت: تنها زمانی می توانیم به توسعه پایدار دست یابیم که عالمان ما علم خود را به عمل تبدیل کرده و در عرصه های مختلف اجتماع به کار گیرند.

وی بیان داشت: استان ایلام به یک انقلاب فرهنگی نیاز داشته و در این مسیر دانشجویان و افراد تحصیلکرده جامعه وظیفه مهمی را به عهده دارند.

اعلایی تصریح کرد: اقشار مختلف جامعه ائم از دانشجویان و اساتید، روحانیون، روشنفکران و افراد صاحب نظر و دیگر قشرهای مختلف باید در راستای توسعه فرهنگی استان که همانا توسعه پایدار استان را همراه خواهد داشت شرکت کرده و نقش خود را به خوبی ایفا کنند.

استاندار ایلام اصل شناخت هویت دینی را در جامعه مهم دانست و اظهار داشت: اگر جوانان در یک جامعه هویت دینی و اجتماعی خود را بشناسند، ضد هویت و ضد فرهنگهای بیگانگان در اجتماع نفوذ پیدا نمی کنند.

کد مطلب 1135363

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها