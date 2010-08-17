داور جشنواره دانشجویان نبودم

به گزارش خبرنگار مهر، فرازد ادیبی در گفتگویی با این خبرگزاری عنوان کرده بود نقشی در داوری نخستین جشنواره هنرهای تجسمی دانشجویان که از 11 تا 19 مرداد در خانه هنرمندان و موسسه فرهنگی هنری صبا برگزار شد نداشته است.

پس از آن علی زهانی، دبیر این جشنواره اعلام کرد که نامه صورتجلساتی را در اختیار دارد که ادیبی نیز به عنوان داور حضور داشته است. به دنبال این مسئله ادیبی با ارسال یادداشتی به این خبرگزاری به سخنان زهانی پاسخ داد که در پی می‌آید:

پس از ملاحظه گفتگوی دبیر محترم جشنواره تجسمی دانشجویان با آن خبر گزاری با توجه به فرموده‌های ایشان لازم می‌دانم برای روشن شدن مطلب نکاتی را یادآور شوم. گرچه علاقمند بودم این قصه دراز نشود و رنگ ژورنالیسم نپذیرد اما از آنجا که یکی از طرفهای این داستان دانشجویان جوانی هستند که جویای واقعیت‌ هستند و محق‌اند به ناچار قلم می‌فرسایم.

قصه از آنجا آغاز شد که آقای بابک اربابی تلفنی پرسیدند که چرا کارشان را از روی دیوار نمایشگاه برداشته‌ام؟ بنده با توجه اینکه این روزها داور چند نمایشگاه پوستر هستم ابتدا شک کردم و پس از توضیح بیشتر آقای اربابی متوجه شدم از نمایشگاهی صحبت می‌کنند که اصلا از آن بی اطلاعم.

همان لحظه به دبیر محترم جشنواره تلفن کردم که چرا بنده را به عنوان داور- آنهم در زمان افتتاحیه - به دانشجویان معترض معرفی کرده‌اند که ایشان فرمودند به دلیل خستگی، سهوا اسمی از من برده‌اند تا اینکه چند روز بعد خبرنگار محترم خبرگزاری مهر تلفنی از بنده به عنوان دبیر بخش گرافیک این جشنواره پرسشی داشتند که عرض کردم بنده را با این جشنواره هیچ کار و ارتباطی نیست و پرسیدم مرا چه کسی به عنوان دبیر به ایشان معرفی کرده که وی پاسخ داد دبیر جشنواره.

قضیه تلفن آقای اربابی و بی‌اطلاعی‌ام را به وی توضیح دادم و حتی درخواست انعکاس آن را کردم، صرفا از این نظر که احتمال می‌دادم اشتباه دوستان در معرفی داوران موجب ایجاد سوء تفاهم شده باشد که شده بود. البته بنده اعتقاد به اشتباه این دوستان دارم چرا که ایشان و بویژه آقای علی زهانی چنان اخلاقمند و اصولگرا هستند که نامی جز سهو بر آن نمی‌توان نهاد.

الغرض با توجه به فرمایش حضرت ایشان درباره داور بودن بنده در بخش داخلی عرض می کنم که زمستان پارسال دوست و همکارگرامیم جناب آقای ایرج میرزا علیخانی شفاها از بنده برای انتخاب آثار و داوری تعدادی پوستر دانشجویی دعوت کردند.

بنده به احترام ایشان اطاعت امر کردم و به اتفاق سرکار خانم لادن رضایی و خود آقای میرزا علیخانی - سه نفری و نه با حضور جناب آقای دکتر کامران افشار مهاجر وسرکار خانم دکتر اشرف السادات موسوی لر- آن آثار را انتخاب و داوری کردیم اما در آخرین دقایق داوری متوجه شدیم متولیان محل برگزاری نمایشگاه – برج آزادی- ادعای حق آب وگل! دارند و قصد دست بردن در نتیجه داوری! که بنده به اتفاق هیئت محترم داوری به این خواسته نابه جا تن در ندادیم.

آنچه که جناب آقای زهانی گفته‌اند که داور بوده‌ام قبول دارم ولی در برج آزادی و پارسال آن هم مشروط به عدم تغییر و دخالت در نتیجه آرا. گر چه از آن داوری نه حکمی و نوشته‌ای به دست بنده رسیده و نه ریالی و نه حتی سپاسی خالی! منتی هم بر کسی نیست که برای ارتقای هنر گرافیک و حرفه مهجورم بیش از این می‌کوشم.