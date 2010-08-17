مس برای کسب سه امتیاز با استیل آذین می جنگد

صمد مرفاوی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: سه باخت پیاپی روحیه بازیکنان مس را تضعیف کرده بود و روحیه جنگندگی و کسب پیروزی در بازیکنان دیده نمی شد اما پیروزی پر گل هفته گذشته بازیکنان مس را از حالت انفعال خارج کرده است و مقابل استیل آذین هیچ هدفی جز کسب سه امتیاز نداریم.

وی در خصوص حواشی استیل آذین گفت: هر چند که این مسائل روی بازی این تیم تاثیر خواهد گذاشت اما مس بدون در نظر گرفتن شرایط تیم تنها به ارائه تاکتیکهای مورد نظر در زمین مسابقه و مغلوب کردن این تیم فکر می کند.

مرفاوی ادامه داد: بازیکنان مس رفته رفته با خصوصیات فنی یکدیگر آشنا شده اند و با هماهنگی بیشتری در تمرینات حضور می یابند.

سرمربی مس کرمان خاطرنشان کرد: به غیر از عادل کلاه کج بازیکن مصدوم نداریم و امیدواریم این بازیکن نیز بزودی بهبود یابد و بتواند به تیم کمک کند.

مرفاوی افزود: با توجه به امتیازهای از دست رفته تیم در سه بازی گذشته تمام بازیهای پیش رو برای مس با اهمیت هستند و با ترکیب هجومی به میدان می رویم.

وی ادامه داد: بازی خارج از خانه مقابل استیل آذین فشار آنچنانی روی بازیکنان ندارد زیرا تیم استیل آذین از تماشاگران فراوان بی بهره است.

وی در خصوص مهره های تاثیر گذار استیل آذین گفت: این حقیقت است که استیل آذین بهترین بازیکنان لیگ ایران را در قالب یک تیم جمع کرده است اما مس نیز هدفی جز کسب سه امتیاز ندارد.

مرفاوی خاطرنشان کرد: شناخت خوبی از استیل آذین و بازیکنانش دارم و با برنامه خاص مقابل این تیم قرار خواهیم گرفت.

سرمربی مس کرمان افزود: طی هفته گذشته بازیکنان مس تمرینات خوبی را پشت سرگذاشته اند و با توجه به آنالیز نقاط ضعف و قوت استیل آذین فردا به میدان خواهیم رفت.

مس کرمان در چارچوب هفته پنجم لیگ برتر فوتبال عصر چهارشنبه مقابل استیل آذین در تهران به میدان می رود.