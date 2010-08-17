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۲۶ مرداد ۱۳۸۹، ۱۲:۰۷

28 ایستگاه رادیویی بریتانیا برنامه ویژه ماه رمضان پخش می‌کنند

28 ایستگاه رادیویی بریتانیا برنامه ویژه ماه رمضان پخش می‌کنند

28 ایستگاه رادیویی از این هفته در سراسر بریتانیا پخش برنامه‌های ویژه ماه مبارک رمضان را به عنوان یک رویداد دینی مهم برای مسلمانان بریتانیایی آغاز کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بیزآسیا، مجموع 28 ایستگاه رادیویی در شهرهایی چون لندن، لیستر، منچستر و بردفورد که دارای اکثریت مسلمان هستند اقدام به پخش برنامه‌های وژه ماه رمضان کرده‌اند.

امسال لندن دارای سه ایستگاه رادیویی در هارو، گرینویچ، وایتچپل است، وست یورکشایر دارای چهار ایستگاه ویژه است و سه ایستگاه در لنکشایر و دو ایستگاه در منچستر مستقر شده است.

این ایستگاههای رادیویی رمضان با نامهای مختلفی چون قرائت، لیستر، نیوکاسل، گرینویچ، وایتچپل، بردفورد، هارو، والسال، ادینبورو، منچستر، اولدهام، استوک، دادلی، گلاسکو، بولتن، کرویدون، کاردیف، لیدز، میلتن، کینس، پریستن، بلکبرن، کایلی، بریستول، برتن اون ترنت، اسلاو، میدلبورو فعالیت می‌کنند.

کد مطلب 1135367

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