سقوط یک فروند هواپیمای جنگی در بوشهر/ خلبانان نجات یافتند

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، گفته می شود این هواپیما متعلق به هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی بوده که خوشبختانه خلبانان این هواپیما جان سالم به در برده اند.

مدیرکل ستاد مدیریت بحران استان بوشهر با تایید این خبر به مهر گفت: این حادثه ساعت 10 و 10 دقیقه صبح امروز سه شنبه در ورودی شهر بوشهر نزدیک منطقه ویژه اقتصادی، حدفاصل جزیره شیف و جاده صدرا رخ داده است.

غلامرضا کشتکار افزود: خوشبختانه دو خلبان و نیروی حاضر در این هواپیمای جنگی موفق شدند به وسیله چتر نجات خود را نجات دهند اما هواپیمای سقوط کرده و خسارت دیده است.

وی اظهار داشت: دو سرنشین این هواپیما برای بررسی های درمانی به یکی از بیمارستان های بوشهر منتقل شده اند.