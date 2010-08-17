مدیر بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران در گفتگو با مهر با اعلام این خبر گفت: پنج میلیون و 273 هزار و 750 سهم بیمه دانا امروز سه شنبه طی 614 معامله در بورس به فروش رفت.

علی صحرایی ارزش پنج درصد سهام بیمه دانا را 13 میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: ارزش کل سهام بیمه دانا با فروش پنج درصد سهام آن در روز جاری به 275 میلیارد تومان رسید.

به گفته وی، سهام بیمه دانا در چندین نرخ معامله شد که کمترین و بیشترین قیمت آن به ترتیب 2610 و 2666 تومان بود.

سهام بیمه دانا در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی در بورس عرضه شده است.