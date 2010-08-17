برداشت عسل در استان ایلام کاهش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مجتبی شیرخانی صبح سه شنبه در محل این اداره در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر گفت: کار برداشت عسل از زنبورستانهای استان از اول مرداد ماه شروع و در مراحل پایان برداشت هستند .

وی افزود: با توجه به پدیده گرد و غبار و تشدید آن در سال جاری و سال گذشته و بازدیدهای میدانی که توسط کارشناسان صورت گرفته مبین کاهش تولید عسل نسبت به سال گذشته است .

شیرخانی گفت: پیش بینی می شود که میزان تولید عسل نسبت به سالهای گذشته بین 65-50 درصد کاهش داشته باشد .

سرپرست معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان گفت: میزان تولید عسل در سال گذشته 300 تن بوده که پیش بینی می شود امسال بین 80 تا 120 تن عسل از زنبورستانها برداشت شود .