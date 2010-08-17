اخبار کوتاه ورزشی از استان خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، یک دوره مسابقات اسکیت جام رمضان گرامیداشت شهدای هفته دولت با حضور 120 اسکیت باز در دو بخش آقایان و بانوان و سه رده سنی نونهالان، نوجوانان و جوانان در پارک پردیس شهرستان قاین برگزار شد.

در پایان این مسابقات در رده سنی نونهالان در بخش آقایان: پارسا هدایت نیا، امید جعفر زاده و امیر رضا صبیانی و در بخش بانوان: نفیسه مرتضی پور، مبینا السادات ترحمی و آیلین مرتضی پور مقامهای برتر را از آن خود کردند.

همچنین در رده سنی نوجوانان در بخش آقایان: سروش سجادی ، ابوالفضل رمضانی و عرفان قریشی و در بخش بانوان: مهلا اکبری، مهسا یوسف نژاد و اشرف بلالی به ترتیب مقامهای اول تا سوم را کسب کردند.

در رده سنی جوانان در بخش آقایان:حسین بسکابادی، عارف بنایی و حامد کاوه و در رده سنی 10تا 13سال در بخش بانوان: جمیله باقرزاده، عارفه دشتگرد و عاطفه سالاری عناوین برتر را از آن خود کردند.

در مراسم اختتامیه این مسابقات که با حضور رییس اداره تربیت بدنی و جمعی از روسای هیاتهای ورزشی قاینات برگزار شد به نفرات برتر از سوی کمیته برگزاری این مسابقات جوایزی اهدا شد.

آغاز چهارمین کلاس آموزش کونگ ‌‌فو در بشرویه

چهارمین کلاس آموزش کونگ‌فو در بخش غنی‌آباد شهرستان بشرویه آغاز شد.

چهارمین کلاس آموزش کونگ‌فو در بخش غنی‌آباد شهرستان بشرویه با همکاری هیئت روستایی و عشایری و کانون فرهنگی هنری امامت این شهرستان آغاز شد.

این کلاس در سه روز هفته با شرکت 49 رزمی ‌کار و مربیگری سیدهادی ساداتی‌ پور رئیس هیئت کونگ ‌فو شهرستان برگزار می‌ شود.

آغاز مسابقات بسکتبال جام رمضان

مسابقات بسکتبال جام رمضان از امروز با حضور شش تیم در بیرجند آغاز می ‌شود .این مسابقات در سالن تختی بیرجند با حضور پنج تیم از بیرجند و یک تیم از قاین آغاز می‌ شود.

مسابقات پینگ پنگ دسته 4 شهرستان بیرجند (جام رمضان) برگزار شد

مسابقات پینگ پنگ دسته 4 شهرستان بیرجند (جام رمضان) در سالن شهید سرحدی برگزار شد.

این مسابقات با حضور 50 بازیکن به صورت دو حذفی و به مدت دو شب برگزار شد که در پایان سید حسین حسینی ، میلاد بهروزیان و مصطفی فاضل از بیرجند و محمد کریمی از گزیک به دسته 3 راه یافتند.

مسابقات پینگ پنگ دسته 3 نیز با حضور 10 نفر به صورت دوره ای روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هفته جاری ساعت 20:30 در سالن شهید سرحدی برگزار خواهد شد.