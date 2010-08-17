طرح ساماندهی مبلغان دینی در آذربایجان شرقی پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، حبیب طاهری پیش از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: این طرح با هدف شناسایی، آموزش و اعزام مبلغان دارای شرایط و توانمند به منظور پاسخگویی به نیاز تبلیغی از طریق افراد توانمند فارغ‌التحصیل حوزه‌های علمیه خواهران و رشته‌های مرتبط دانشگاهی انجام گرفت.

وی افزود: در این طرح مبلغان صلاحیت‌دار برای جلوگیری از حضور بانوان سودجو و ناآشنا به مفاهیم و معارف مذهبی در حوزه تبلیغ انجام می‌پذیرد.

طاهری اظهار داشت: این طرح در دو سال گذشته با ظرفیت 63 نفر و برای امسال در سه حوزه امتحانی آزمون کتبی به تعداد 156 نفر برگزار و از بین آنها 108 نفر برای مصاحبه دعوت شدند و این طرح هم‌اکنون مراحل پایانی خود را در استان طی می‌کند.

رئیس اداره فرهنگی و تبلیغ اداره کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی همچنین از امضای تفاهمنامه همکاری بین اداره کل تبلیغات اسلامی استان و نهادها و دستگاه‌های فرهنگی وابسته با دفتر مقام معظم رهبری خبر داد.

طاهری گفت: این تفاهمنامه در راستای هم‌افزایی دستگاه‌های فرهنگی امضا می‌شود.

وی افزود: اداره کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی با توجه به توانمندی‌ها و قابلیت‌های استانی نسبت به انعقاد تفاهمنامه اقدام کرده که تاکنون نیز پنج دستگاه فرهنگی استان این تفاهمنامه را امضا کردند و مذاکرات برای تعامل با سایر دستگاه‌ها ادامه دارد.