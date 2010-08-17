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۲۶ مرداد ۱۳۸۹، ۱۴:۲۳

سوری خبر داد:

380 هکتار زمین برای احداث فازهای 22 تا 24 پارس جنوبی اختصاص یافت

380 هکتار زمین برای احداث فازهای 22 تا 24 پارس جنوبی اختصاص یافت

بوشهر - خبرگزاری مهر: مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس از اختصاص 380 هکتار زمین مورد نیاز برای احداث فازهای 22، 23 و 24 پارس جنوبی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در عسلویه، موسی سوری ظهر سه شنبه در جمع شماری از خبرنگاران در عسلویه افزود: از این میزان زمین اختصاص یافته، 258.32 هکتار جهت احداث تاسیسات و سایت های صنعتی، 29.22 هکتار برای احداث کمپ مدیران، 1.57 هکتار برای احداث کمپ کارگری و 40.16 هکتار زمین نیز برای ساخت کارگاه ها در زمان احداث، در منطقه پارس دو (کنگان) اختصاص یافته است.

مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس گفت: در این منطقه همچنین زمینهای مورد نظر برای احداث فازهای 12، 13، 14، 19، ایران LNG، پارس LNG و نیروگاه متمرکز اختصاص یافته است.

سوری اضافه کرد: با هماهنگی های انجام شده، کار واگذاری زمینهای مورد نظر برای فازهای باقیمانده به خوبی در حال انجام است و چنانچه اصلاحاتی در زمینه طراحی و جابجایی اراضی نیاز باشد، قابل تحقق است.

وی با بیان اینکه عزم و اراده ملت ایران بر شکل بخشیدن و محقق کردن آینده آرمانی و مطلوب و دستیابی به رشد و توسعه همه جانبه ایران عزیز استوار است، تصریح کرد: به منظور اجرای پرشتاب پروژه های پارس جنوبی و پارس شمالی، از تمام توان برای فراهم کردن زمینه های مناسب و تسهیل در روند عملیات اجرایی فازهای باقیمانده و دیگر طرح های بالادستی و پایین دستی استفاده می کنیم.

کد مطلب 1135381

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