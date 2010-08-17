380 هکتار زمین برای احداث فازهای 22 تا 24 پارس جنوبی اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر در عسلویه، موسی سوری ظهر سه شنبه در جمع شماری از خبرنگاران در عسلویه افزود: از این میزان زمین اختصاص یافته، 258.32 هکتار جهت احداث تاسیسات و سایت های صنعتی، 29.22 هکتار برای احداث کمپ مدیران، 1.57 هکتار برای احداث کمپ کارگری و 40.16 هکتار زمین نیز برای ساخت کارگاه ها در زمان احداث، در منطقه پارس دو (کنگان) اختصاص یافته است .

مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس گفت: در این منطقه همچنین زمینهای مورد نظر برای احداث فازهای 12، 13، 14، 19، ایران LNG ، پارس LNG و نیروگاه متمرکز اختصاص یافته است .

سوری اضافه کرد: با هماهنگی های انجام شده، کار واگذاری زمینهای مورد نظر برای فازهای باقیمانده به خوبی در حال انجام است و چنانچه اصلاحاتی در زمینه طراحی و جابجایی اراضی نیاز باشد، قابل تحقق است .

وی با بیان اینکه عزم و اراده ملت ایران بر شکل بخشیدن و محقق کردن آینده آرمانی و مطلوب و دستیابی به رشد و توسعه همه جانبه ایران عزیز استوار است، تصریح کرد: به منظور اجرای پرشتاب پروژه های پارس جنوبی و پارس شمالی، از تمام توان برای فراهم کردن زمینه های مناسب و تسهیل در روند عملیات اجرایی فازهای باقیمانده و دیگر طرح های بالادستی و پایین دستی استفاده می کنیم.