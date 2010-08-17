هواداران تراکتور توانایی خودنمایی در بوشهر ندارند

سرمربی شاهین بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر با بیان این که هواداران بوشهری همواره موجب تقویت روحی شاگردانش می شوند، اظهار داشت: در بازی با تراکتورسازی هواداران شاهین ما را تنها نگذارند و با حمایت خود موجبات پیرزوی تمیشان را در مقابل این تیم تبریزی فراهم کنند.

وی افزود: متاسفانه به رغم حملات و بازی خوبی که در مقابل صنعت نفت و صبای قم در بوشهر داشته ایم نتوانستیم به پیروزی برسیم که این امر باعث شده تا هواداران از عملکرد تیمشان راضی نباشند.

سرمربی شاهین بوشهر اظهار داشت: هواداران شاهین صبور باشند چرا که در اویل فصل قرار داریم و به مرور زمان وضعیتی تیمشان بهتر خواهد شد و نتایج بهتری کسب خواهیم کرد.

استیلی افزود: موقعیت های فراوانی را در طول بازی کسب می کنیم که متاسفانه به دلیل بی دقتی بازیکنانم به هدر می روند، مثلاً در بازی با سپاهان سه موقعیت گل داشتیم که به هدر رفت و شکست خوردیم.

سرمربی شاهین بوشهر در خصوص بازی فرداشب تیمش در مقابل تراکتور سازی گفت: با اگاهی کامل به مصاف این تیم تبریزی خواهیم رفت که امیدواریم با حمایت هوادارن نخستین پیروزی داخل خانه را کسب کنیم.