انتقاد خادم از سهم اندک شهرداریها از قانون مالیات بر ارزش افزوده

به گزارش خبرنگار مهر، رسول خادم پیش از ظهر سه شنبه در سیصد و چهارمین جلسه علنی شورای شهر تهران با انتقاد از روند بررسی قانون مالیات بر ارزش افزوده در کمیسیون تلفیق ادامه داد: این روال بررسی با تطبیق با برنامه پنجم غیرمنطقی است و نمایندگان مجلس باید توجه داشته باشند که عوارض یکی از راههای عدم وابستگی منابع مدیریت شهری به تراکم فروشی است.

وی ادامه داد: در این قانون سهم دولت از قانون مالیات بر ارزش افزوده از 5/1 درصد کنونی به 5/6 درصد می‌رسد و این در حالی است که باید سهم شهرداریها را از این قانون بالا ببرند تا هزینه‌های آنها تامین شود.

وی با تاکید بر اینکه تصویب چنین قانونی عملاً منجر به افزایش منابع دولتی و کاهش بودجه مربوط به شهرداریها می شود، گفت: این موضوع بسیار اهمیت دارد چرا که به مصوبه شورای شهر برای اختصاص سهم 2 درصدی از عوارض نقل و انتقال به مدیریت شهری نیز با اعتراض وزارت کشور ملغی شد و ما از این عوارض نیز سهمی نداریم.

به گفته وی، تصویب این قانون اجحاف جدی به حقوق شهرداریها و شهروندان است و اگر منابع محلی کافی برای شهردار‌ها تعیین نشود روز به روز به اختلافات بین شهرداری‌ها و دولت دامن زده می‌شود.

معصومه ابتکار رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر نیز در ادامه اظهارات خادم گفت: تصویب چنین قانونی استقلال شوراها را نفی می‌کند در حالی که براساس قانون اساسی شوراها مستقل بوده و باید منافع خود را از عوارض و مالیاتها تعیین کنند.

وی خواستار شد تا با برگزاری نشست چندجانبه و تعامل با مجلس این مشکل حل شود.

حسن بیادی نایب رئیس شورای شهر تهران نیز اظهار داشت: این مشکلات به صورت مکتوب به رئیس شورای عالی استانها ارجاع می‌دهیم تا در جلسه مشترک بررسی شود.