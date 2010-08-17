خبرهای کوتاه ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات اسکواش ویژه ماه رمضان در اصفهان و در رده‌های سنی مختلف دو بخش مردان و زنان برگزار می‌شود. این مسابقات از 5 شهریورماه به صورت آزاد و تک حذفی در سالن ورزشگاه شهید نصیر آغاز می‌شود.

امیررضا بحرینی مقدم رکورد اسکیت ماراتن آسیا را شکست

در رقابت‌های اسکیت 15/42 کیلومتر جاده که در بروجرد برگزار شد رکورد این رشته توسط امیررضا بحرینی مقدم بهبود یافت. این ورزشکار با کسب رکورد یک ساعت و 9 دقیقه و 32 ثانیه و 78 صدم ثانیه رکورد آسیا را که متعلق به خود بود را شکست داد و قهرمان شد.

پایان اردوی آمادی طرح توسعه امیدهای تنیس روی میز آسیا

اردوی آمادگی طرح توسعه امیدهای تنیس روی میز آسیا که هفه گذشته در تانگجو چین آغاز شده بود، روز گذشته دوشنبه به پایان رسید. نوشاد و نیما عالمیان به نمایندگی از کشورمان در این اردو حضور داشتند. این بازیکنان از فردا چهارشنبه در مسابقات پروتور جهانی که در شهر سوشو چین برگزار می‌شود، شرکت می‌کنند.

دوره مربیگری درجه یک بین‌المللی والیبال آغاز شد

دوره مربیگری درجه یک بین‌المللی والیبال با همکاری فدراسیون والیبال و آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک روز گذشته دوشنبه زیر نظر خسرو ابراهیم و پروفسور میروسلاو آغاز شد. این دوره آموزشی با حضور 25 مربی کشورمان به مدت 12 روز ادامه خواهد داشت.