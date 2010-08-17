65 درصد جمعیت روستایی سمنان از گاز بهره مند هستند

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، علیرضا جراحی پیش از ظهر سه شنبه در نشست خبری با خبرنگاران در سمنان گفت: 98 درصد جمعیت شهری استان سمنان نیز از نعمت گاز طبیعی برخوردارند .

به گفته وی، در حال حاضر 127 روستای بالای 20 خانوار و 16 شهر این استان تحت پوشش شبکه گاز قرار دارند .

وی با بیان اینکه استان سمنان از لحاظ بهره مندی گاز طبیعی در رتبه دوازدهم شهری قرار دارد، گفت: استان سمنان در رتبه پنجم گازرسانی به روستاها در سطح کشور است.

جراحی با اشاره به اینکه شهرستان دامغان کمترین درصد بهره مندی روستائیان از گاز را در استان سمنان با 57 درصد داراست، گفت: گاز‌رسانی به هفت روستای تویه و دروار دامغان شامل صح، قوشه، عمروان و ... از مناطق صعب‌العبور استان سمنان با اختصاص 30 میلیارد ریال اعتبار در اولویت قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه گازرسانی به 30 روستای اولویت‌دار استان با صرف 120 میلیارد ریال اعتبار به تصویب رسیده است، گفت: گازرسانی به هفت روستا نیمه نخست سال آینده به اتمام می‌رسد.

مدیرعامل شرکت گاز استان سمنان تصریح کرد: برای گازرسانی به 23 روستای باقیمانده نیز در حال بازاریابی و طراحی و تهیه پکیج هستیم.

جراحی با بیان اینکه شهر بیارجمند تنها شهر استان سمنان فاقد شبکه گاز است، گفت: مقرر شد تا از خط 48 اینچ موجود کار گازرسانی به بیارجمند انجام شود.

به گفته وی، در این زمینه نیاز به احداث 45 کیلومتر خط انتقال جدید و اختصاص حداقل 120 میلیارد ریال اعتبار است و مطالعات اجرای این طرح آغاز شده است.