آب روستاهای بوشهر توسط نور خورشید تصفیه می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، امین باباچاهی ظهر سه شنبه در جمع شماری از خبرنگاران با بیان این که این طرح برای نخسیتن بار در روستای شیرمرد پیاده سازی می شود، اظهار داشت: در حد امکان سعی می شود آب روستاهای استان از طریق مجتمع های آبرسانی تامین شود اما به دلیل کوهستانی بودن این روستا، آبرسانی به این روستا امکان پذیر نیست .

وی اظهار داشت: به همین دلیل آب این روستا توسط چشمه آبی که در این منطقه وجود دارد تامین می شود که متاسفانه به دلیل خشکسالی سال های اخیر آب این چشمه کاهش یافته و کیفیت خود را از دست داده است .

باباچاهی با بیان اینکه به دلیل صعب العبور بودن، حتی برق رسانی به این روستا صورت نگرفته است، اظهار داشت: به همین دلیل جهت تصفیه آب این روستا از دستگاه هایی استفاده خواهیم کرد که انرژی آن توسط نور خورشید تامین خواهد شد .

وی با اشاره به اینکه شرکت آبفار استان بوشهر به دنبال تامین آب این روستا به صورت اصولی است، افزود: با اجرای این طرح آب اهالی این روستا تصفیه و قابل شرب خواهد شد .

سرپرست اداره تامین و نگهداری شرکت آب و فاضلاب روستایی استان بوشهر اضافه کرد: جهت انتقال آب چشمه این روستا 3 کیلومتر شبکه انتقال ایجاد خواهد شد .

وی با بیان اینکه با بهره برداری از یک حلقه چاه کمبود آب شهر تنگ ارم نیز تامین می شود، گفت: با بهره برداری از چاه عمیق تنگ ارم فشار و دبی آب این شهر تقویت شده و شاهد برطرف شدن کمبود آب در این شهر خواهیم بود .

باباچاهی با اشاره به اینکه عملیات حفر، برق رسانی و تجهیز این چاه به اتمام رسیده و هم اکنون آماده بهره برداری است، اظهار داشت : هم اکنون آب شهر تنگ ارم توسط دو حلقه چاه تامین می شود که با اضافه شدن این چاه ظرفیت آبرسانی این شهر 30 درصد افزایش پیدا خواهد کرد