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۲۶ مرداد ۱۳۸۹، ۱۲:۱۰

تصویربرداری "روزی که می‌آید" پنجشنبه تمام می‌شود

تصویربرداری "روزی که می‌آید" پنجشنبه تمام می‌شود

تصویربرداری فیلم تلویزیونی "روزی که می‌آید" به کارگردانی کاوه سجادی حسینی پنجشنبه 28 مردادماه در تهران تمام می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، تصویربرداری این فیلم 90 دقیقه‌ای امروز سه‌شنبه در خیابان‌های منطقه قلهک با بازی جواد عزتی، ستاره اسکندری و عزیز هنرآموز ادامه دارد و پنجشنبه در سکانس‌های پایانی احمد ساعتچیان، حمید مولوی و عزتی مقابل دوربین می‌روند.

تدوین همزمان این فیلم تلویزیونی را آرش زاهدی انجام می‌دهد. بابک حمیدیان، سیمین اسدی، هایده حسین زاده، محمدرضا مالکی، فرزان فیاض زاده، مینا محترمی و شقایق حصیبی دیگر بازیگران این فیلم هستند. "روزی که می‌آید" پیشتر "در همین نزدیکی" نام داشت.

عوامل این فیلم عبارتند از مدیر تصویربرداری: مرتضی پورصمدی، طراح صحنه و لباس: سیامک کاری نژاد، طراح چهره پردازی: فاطمه کمالی، اجرای گریم: امید شکری و آناهیتا یعقوبی، صدابردار: مهدی صالح کرمانی، عکاس: جلال حمیدی، مدیر تولید: مجید گودرزی، مجری طرح: حمید مولوی، تهیه‌کننده: پژمان لشگری‌پور.
 
کاوه سجادی حسینی فیلمهای تلویزیونی "فیلمساز کوچک"، "راه"، "نگرانی" و "آتش زیر خاکستر" را کارگردانی کرده است.
 
کد مطلب 1135392

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