به گزارش خبرنگار مهر، تصویربرداری این فیلم 90 دقیقه‌ای امروز سه‌شنبه در خیابان‌های منطقه قلهک با بازی جواد عزتی، ستاره اسکندری و عزیز هنرآموز ادامه دارد و پنجشنبه در سکانس‌های پایانی احمد ساعتچیان، حمید مولوی و عزتی مقابل دوربین می‌روند.

تدوین همزمان این فیلم تلویزیونی را آرش زاهدی انجام می‌دهد. بابک حمیدیان، سیمین اسدی، هایده حسین زاده، محمدرضا مالکی، فرزان فیاض زاده، مینا محترمی و شقایق حصیبی دیگر بازیگران این فیلم هستند. "روزی که می‌آید" پیشتر "در همین نزدیکی" نام داشت.

عوامل این فیلم عبارتند از مدیر تصویربرداری: مرتضی پورصمدی، طراح صحنه و لباس: سیامک کاری نژاد، طراح چهره پردازی: فاطمه کمالی، اجرای گریم: امید شکری و آناهیتا یعقوبی، صدابردار: مهدی صالح کرمانی، عکاس: جلال حمیدی، مدیر تولید: مجید گودرزی، مجری طرح: حمید مولوی، تهیه‌کننده: پژمان لشگری‌پور.

کاوه سجادی حسینی فیلمهای تلویزیونی "فیلمساز کوچک"، "راه"، "نگرانی" و "آتش زیر خاکستر" را کارگردانی کرده است.

