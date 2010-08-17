جامعه جهانی باید تجاوزگری های اسرائیل را کنترل کند

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الدستور اردن امروز در مطلبی با عنوان " هیچ صلحی با وجود شهرک سازی ممکن نخواهد بود" نوشت: ادامه شهرک سازی در سرزمین های اشغالی ، پاکسازی نژادی در شهر بیت المقدس و حملات مکرر علیه مسجد الاقصی اهداف ونیات گروه های صهیونیستی و دسیسه های آنان را برای یهودی سازی فاش می کند و در عین حال تاکید می کند که این گروه های صهیونیستی اصلا وابدا در صدد صلح نبوده بلکه فقط در تلاش برای رسیدن به اهداف خود یعنی تسلط بر اراضی فلسطینی، یهودی سازی قدس و مسجد الاقصی هستند.

درحالی که تلاش ها برای انجام مذاکرات به اصطلاح روند صلح در حال انجام است، حتی دراین حال هم صهیونیست ها دست از ویرانی منازل فلسطینیان بر نمی دارند و بلکه موافقت خود را با نابود کردن 30 واحد خانه مسکونی در منطقه کفرعقب و بیت المقدس و رام الله اعلام نمودند.

این حملات صهیونیست ها بر مسجد الاقصی در عین حال بیانگر خطرات حقیقی است که این مسجد را تهدید می کند.

الدستور اردن درادامه تاکید می کند: این جنایت های مستمر اسرائیلی ها که در حال حاضر به بدترین شکل ممکن در بیت المقدس، مسجد الاقصی و دیگر مناطق سرزمین های اشغالی در حال وقوع است نیازمند موضع گیری عملی و اقدام قاطعانه عربی و بین المللی است تا به واسطه آن تجاوزگری های اسرائیلی ها که امنیت منطقه و جهان را تهدید می کند، تحت کنترل درآید.

این روزنامه عرب زبان در پایان کمیته چهارجانبه بین المللی برای بررسی مسائل خاورمیانه و همچنین واشنگتن را در برابر این تجاوزات مسئول می داند و تاکید می کند: کمیته چهارجانبه و آمریکا که همپیمان اسرائیل به شمار می رود باید صهیونیست ها را به اجرای تعهدات بین المللی با هدف حفظ امنیت و ثبات منطقه و صلح جهانی مجبور کند.