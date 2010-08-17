مرحله مقدماتی به خاطر بارش شدید باران نیمه کاره ماند

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات والیبال ساحلی تور آسیایی لیوپان شوی چین روز دوشنبه در حالی آغاز شد که بارش شدید باران برگزاری به موقع دیدارهای این مسابقات درمرحله مقدماتی را تحت تاثیر قرار داد.

دیدارهای مقدماتی مسابقات والیبال ساحلی تورآسیایی لیوپان شوی چین پس از رسیدگی و بازسازی سه زمینی که برای این رقابت‎ها در نظر گرفته شده بود، با چند ساعت تاخیر برگزار شد که طی تیم B ایران در گروه 5 تیم‏های هنگ کنگ A وقزاقستان B را شکست داد. در گروه 7 نیز تیم A کشورمان موفق به شکست تیم هنگ کنگ B شد.

این در حالی است که تشدید بارندگی، پیگیری این مرحله از مسابقات تا مشخص شدن رده‏بندی نهایی کامل و نهایی 20 تیم شرکت کننده را ناممکن کرد. به همین دلیل مسئولان برگزار کننده مرحله مقدماتی را تمام شده اعلام کرده و بر اساس دیدارهای برگزار شده 8 تیم برتر صعود کرده به مرحله دوم و رده‏بندی دیگر تیم‏ها را اعلام کردند.

احمد خجسته رئیس کمیته والیبال ساحلی فدراسیون والیبال ضمن اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: "ظاهرا بارش باران به قدری شدید بوده که کیفیت دو زمین را برای برگزاری بازی‌ها از بین برده و عملا انجام بازی‏ها تنها در یک زمین امکان پذیر است".

وی تصریح کرد: "به همین دلیل بر اساس همان چند دیدار برگزار شده در گروه‎های 8 گانه، تیم‏های صدرنشین هر گروه برای پیگیری بازی‏ها و همچنین تیم‏های دوم وسوم گروه‎ها برای قرار گرفتن دررده‎بندی نهایی معرفی شدند".

رئیس کمیته والیبال ساحلی در توضیح بیشتر این حرکت مسئولان برگزار کننده مسابقات چین اظهارداشت: "تیم‎های دوم و سوم عنوان‏های مشترک نهمی و هفدهمی خواهند داشت. فقط اینکه ترتیب رده‏بندی ریزتر آنها بر اساس حروف الفبای انگلیسی انجام می‏شود".

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس رده‏بندی انجام شده، تیم B ایران در جمع 8 تیم برتر راه یافته به مرحله دوم مسابقات قرار گرفته است. تیم A هم که با ترکیب بهمن قلی‎پور و مهدی معینی عازم چین شده است به خاطر لغو دیدارش مقابل قزاقستان به عنوان مشترک نهمی دست یافت.

کیا شوشتری زاده و اکبر خداوردی ترکیب تیم B ایران را تشکیل می‏دهند. این بازیکنان عصر امروز سه شنبه به مصاف نیوزلند می‏روند تا در صورت کسب پیروزی وارد مرحله نیمه نهایی شوند. پنجم مشترک عنوانی است که در صورت شکست از آن آنها می‏شود.

مسابقات والیبال ساحلی تورآسیایی لیوپان شوی چین درهر دو بخش مردان و زنان تا روز پنجشنبه ادامه خواهد داشت. برای هر یک از این بخش‏ها 25 هزار دلار جایزه نقدی درنظر گرفته شده است.