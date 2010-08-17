پلهای ترمینال جدید شرق تهران تا پایان تابستان به بهره برداری می رسند

مهندس علی اصغر مونسان در گفتگو با خبرگزاری مهر، با اشاره به اینکه در اجرای این پروژه دو پل رویهم به طول 630 متر ساخته می شود، افزود: این پلها پایانه جدید شرق را به بزرگراه سرخه حصار متصل می کنند و دسترسی شهروندان به پایانه جدید شرق تهران و بزرگراه آبعلی با آسانی بیشتری صورت می گیرد.

وی تحویل موقت بخشهایی از پروژه پلهای سه راه آزمایش، کانال سرخه حصار و کانال شریانی را مهم ارزیابی کرد و نیمه نخست شهریور ماه امسال را زمان تحویل موقت کل این پروژه اعلام کرد.

مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهر تهران با بیان اینکه هر دو پل از نوع بتونی و برخوردار از سه شیب راهه است، تاکید کرد: مجموع طول پلهـا 630 متر و عرض عرشه هر یک از این سازهها به ترتیب 10 تا 5/11 و 9 تا 5/16 متر است.

مونسان تصریح کرد: احداث 750 متر از آزاد راه شهید یاسینی از سه راه آزمایش تا بزرگراه آبعلی و 420 متر کانال و آب رو سرخه حصار از دیگر عملیاتی است که در اجرای این پروژه انجام شده است.

وی عملیات سازه کانال و سازه پل ها، خاکریزی، نصب نرده محافظ ( گاردریل )، جان پناه، جدول کشی مسیر و اجرای سیستم روشنایی را از جمله اقدامات مربوط به این پروژه عنوان کرد.

به گفته مونسان، پیشرفت فیزیکی عملیات اجرایی پروژه احداث پلهای ارتباطی پایانه جدیـد شـرق که عملیات فنی متعددی را پشت سر گذاشته، در حـال حاضـر 99 درصد است.