غلامرضا عنایتی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد آخرین وضعیت سپاهان پیش از شهرآورد اصفهان گفت: بعد از پیروزی برابر شاهین بوشهر، تیم به آرامش رسید. ضمن اینکه هواداران هم روی تیم ما حساس شده بودند و این برد پس از سه مساوی، باعث شد شرایط تیم به مراتب بهتر از گذشته شود.

وی با بیان اینکه سپاهان باید در شهرآورد اصفهان پیروز شود زیرا این 3 امتیاز زردپوشان را به جمع مدعیان باز‌ می‌گرداند، اظهار داشت: نمی‌توان نتیجه این دیدارها را پیش بینی کرد و تنها اختاپوس با خوردن غذای ظرف یکی از دو تیم می‌تواند تیم برنده را مشخص کند. البته هر تیمی که در این بازی از موقعیت‌هایش بهتر استفاده کند، برنده خواهد شد.

مهاجم تیم سپاهان، ذوب آهن را هماهنگ‌‎ترین تیم ایران دانست و با اشاره به اینکه پس از شهرآورد تهران، این دومین شهرآورد است که تجربه حضور در آن را بدست می‌آورد، افزود: شهرآورد تهران با اصفهان تفاوت زیادی دارد زیرا این بازی مختص به هواداران اصفهانی است اما شهرآورد تهران را تمام ایرانی‌ها و بعضا غیر ایرانی‌ها در سراسر دنیا تماشا می‌کنند.

وی با بیان اینکه هنوز با تیم هماهنگ نشده است اما تمام توانش را برای موفقیت تیم سپاهان و رسیدن به عنوان آقای گلی به کار می‌بندد، افزود: حساسیت‌های شهرآورد تهران مانع ارائه بازی زیبا از جانب دو تیم می‌شود اما در شهرآورد اصفهان می‌توان منتظر تماشای بازی زیبایی بود.

عنایتی با بیان اینکه بزرگترین مشکل فعلی سپاهان بازی دفاعی صرف حریفانش است، در پایان گفت: در چهار بازی سپاهان در ابتدای فصل، عملکرد تیم‌های حریف غیر قابل باور بود زیرا آنها با 9 بازی دفاع لایه‌لایه‌ای را برابرمان تشکیل می‌دادند. حتی مربیان این تیم‌ها هم در پایان مسابقه اعلام کرده اند از قهرمان لیگ امتیاز گرفتند. این مسئله کارمان را سخت کرده و قلعه نویی باید به فکر چاره برایش باشد.

دیدار تیم‌های فوتبال ذوب آهن و سپاهان اصفهان در چارچوب هفته پنجم رقابت‌های لیگ برتر باشگاه‌های کشور ساعت 21:30 دقیقه چهارشنبه هفته جاری با قضاوت مسعود مرادی در ورزشگاه فولاد شهر اصفهان برگزار می‌شود.