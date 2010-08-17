بایسته های نشست سران قوا / اختلاف خوشایند مردم نیست

حجت الاسلام سید رضا اکرمی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص بایسته های نشست سران سه قوه گفت: بالاخره هر فردی در هر جایگاهی که باشد احتمال خطا و انحراف در او وجود دارد و برداشته های مختلفی در مورد موضوعات گوناگون از سوی افراد دیده می شود.

وی افزود: سران سه قوه نیز از این موضوع مستثنی نبوده و در موضوعات کاری به مواردی برمی خورند که عامل برداشت های مختلف شده و همین موجب برخی اختلاف نظر ها میان آنها می شود.

نماینده مردم تهران با تاکید بر اینکه باید سران سه قوه به طور مستمر با یکدیگر نشست های همراهی و همکاری برگزار کنند، گفت: درجریان کار، مسائل اختلافی میان قوای مختلف اجتناب ناپذیر بوده و سران با هم اندیشی می توانند این اختلافات را به حداقل رسانده و سرعت پیشرفت کار را بیشتر کنند.

وی در ادامه به اختلاف اخیر میان مجلس و دولت درباره قانون اعطای تسهیلات به مترو اشاره کرد و یادآور شد: در بازدیدهایی که اخیرا از مترو داشتیم ملاحظه شد که تعدادی از ایستگاههای مترو آماده و ریل گذاری نیز شده است ولیکن بودجه کافی برای خرید واگن موجود نیست و به همین خاطر بسیاری از مشکلات ترافیکی شهر تهران به سمت حل شدن نمی رود.

اکرمی با اشاره به بازگشایی مدارس تا یک ماه دیگر گفت: در این شرایط ترافیک شهر تهران بیشتر خواهد شد و چنانچه مترو تهران تا این تاریخ تجهیز نشود مشکلات مردم در سطح شهر تشدید شده و ایاب و ذهاب با مشقت بیشتری همراه خواهد بود