سوخت نیروگاه بوشهر شنبه وارد ساختمان راکتور می شود/ سفر کرینکو به بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله مقدماتی راه اندازی نیروگاه بوشهر روز شنبه آینده 30 مرداد ماه با حضور هیئت روسی به سرپرستی "سرگئی کرینکو" مدیر کل روس اتم ( به عنوان مجری طرح نیروگاه بوشهر) و "علی اکبر صالحی" معاون رئیس جمهوری اسلامی ایران و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران عملیاتی می شود.

بنا براین گزارش این مرحله عبارت است از انتقال سوخت هسته ای مورد نیاز راکتور نیروگاه به استخر همجوار راکتور تا پس از مدتی از استخر به قلب راکتور منتقل شده و نیروگاه شروع به تولید برق کند.

صالحی پیش از این به مهر گفته بود : 2 هفته بعد از این انتقال، سوخت از استخر به قلب رآکتور منتقل می شود که این پروسه حدود 8 روز به طول می انجامد.

رئیس سازمان انرژی اتمی در پاسخ به این سئوال که زمان راه اندازی رآکتور چه تاریخی است ، تاکید کرده بود : راه اندازی تعاریف مختلفی دارد تعریف ما از راه اندازی انتقال سوخت به قلب رآکتور است که در نیمه دوم شهریور ماه صورت خواهد گرفت اما برای استفاده از برق نیروگاه بوشهر باید مدت بیشتری منتظر بمانیم.

به گفته صالحی از زمان سوخت گذاری در قلب رآکتور تا یک ماه و نیم بعد رآکتور به 50 درصد قدرت خود خواهد رسید و در این زمان به شبکه سراسری برق متصل خواهد شد و رسیدن راکتور به صد در صد قدرت خود 6 الی 7 ماه زمان می برد.

رئیس سازمان انرژی اتمی اعلام کرده است : جشن افتتاح نیروگاه اتمی بوشهر نیمه دوم شهریور ماه برگزار می شود.