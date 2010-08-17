بزرگترین مجتمع آموزش کشاورزی بانوان کشور در ایلام آغاز بکار کرد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، حمید رضا خانپور پیش از ظهر سه شنبه در محل این اداره در جمع خبرنگاران اظهار داشت: هدف از احداث این مجتمع ارتقاء سطح توان و مهارت آموزی بانوان در ایلام است.

وی با بیان اینکه برای احداث و راه‌اندازی این مجتمع آموزشی ویژه بانوان در استان سه میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است، افزود: این مجتمع آموزشی ظرفیت آموزش 100 نفر از بانوان استان را در بخش کشاورزی دارد که سالانه 10 هزار نفر از بانوان استان می‌توانند در این مجتمع آموزشی خدمات مختلف آموزشی را دریافت کنند.

خانپور همچنین با اشاره به اینکه آموزش رانندگی با تراکتور، تیلر و دیگر ادوات کشاورزی برای نخستین بار در کشور برای بانوان در این مجتمع آموزشی ارائه می‌شود، تصریح کرد: این آموزش‌ و مهارتها در بخشهای مختلف خدمات، صنعت و ... بوده که اخیرا موضوع کشاورزی نیز به این مباحث اضافه شده است.

وی یادآور شد: این مجتمع آموزش کشاورزی در خرداد ماه امسال به بهره‌برداری رسید و امروز فعالیت آموزشی آن آغاز شده است.