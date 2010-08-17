حمید استیلی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین وضعیت شاهین بوشهر درآستانه بازی مقابل تراکتورسازی اظهار‌داشت: خوشبختانه تیم ما روز به روز بهتر از قبل می‌شود و بازیکنان روند رو به جلویی را طی می‌کنند. همانطور که همه دیدند مقابل سپاهان نیز بازی خوبی انجام دادیم اما باوجود شایستگی نتیجه را واگذار کردیم.

وی در این خصوص افزود: با ادامه همین روند در بازی روز چهارشنبه مقابل تراکتورسازی امیدواریم مردم خوب بوشهر را با کسب 3 امتیاز کامل خوشحال کنیم.

سرمربی تیم فوتبال شاهین بوشهر در ادامه گفت: از آنجایی که پیش از آغاز فصل بازی تدارکاتی نداشتیم، پس از انجام 4 مسابقه در لیگ روزبه‌روز بازیکنان هماهنگ‌تر شدند. هرچند در این مسابقات هم بازیکنانم نمایش خوبی داشتند اما در نتیجه‌گیری به حق خود نرسیدند.

حمید استیلی با اشاره به تیم حریف اظهار داشت: تراکتورسازی یکی از تیم‌های خوب و مردمی لیگ است. آنها در این فصل توانستند آن روند خوبی را که فصل پیش داشتند ادامه بدهند و به یکی از تیم‌های مدعی تبدیل بشوند. تراکتورسازی کادرفنی خوبی دارد اما به خوبی بازی‌های این تیم را آنالیز کرده‌ایم و با شناخت کافی به میدان می‌رویم. امیدوارم که بتوانیم تراکتورسازی را شکست بدهیم.

دیدار دو تیم شاهین بوشهر و تراکتورسازی تبریز، چهارشنبه شب از ساعت 21:30 در ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر برگزار می‌شود.