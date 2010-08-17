فرشته طالب‌زاده روابط عمومی مجموعه "لبه آتش" در این باره به خبرنگار مهر گفت: پیش‌تولید این مجموعه تلویزیونی از مدتی پیش شروع شده و هنوز بازیگران آن قطعی نشده است. این سریال به کارگردانی جواد افشار و تهیه‌کنندگی حمید آخوندی وعلیرضا جلالی در 15قسمت 45 دقیقه‌ای برای شبکه دو تهیه می‌شود. این مجموعه بعد از تمام شدن مجموعه تازه افشار که در حال تصویربرداری است، کلید می‌خورد.

داستان مجموعه "لبه آتش" بر مبنای فیلمنامه مهدی سجاده‌چی درباره توطئه شومی است که در روزهای بحرانی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 سه نظامی درگیر آن می‌شوند.

آرش معیریان زمستان پارسال قصد داشت مجموعه "لبه آتش" را با نام "کوهستان غریب" کلید بزند، اما بعد از مدت‌ها که تولید این پروژه به تاخیر افتاد کارگردان این پروژه تغییر کرد و جواد افشار قرار است آن را بسازد.

جواد افشار این روزها مشغول کارگردانی مجموعه تلویزیونی "سی امین روز" به تهیه‌کنندگی رضا جودی برای شبکه دو است.