رضایی: برای قهرمانی از ساعی الگو گرفتم/ تجربه قهرمانی جهان را داشتم

کاوه رضایی نخستین طلایی کاروان ورزشی ایران در رشته تکواندو عصر روز دوشنبه پس از کسب نشان طلا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: فینال سختی مقابل حریف قزاقستانی داشتم چرا که حریف از من قدبلندتر بود ولی با الگو برداری از مسابقه هادی ساعی مقابل حریف ایتالیایی توانستم رقیبم را شکست دهم و به گردن آویز طلا دست پیدا کنم.

وی اظهار داشت: من پیش از این هم تجربه کسب قهرمانی جهان در مسابقات مکزیک راداشتم و به خاطر همین توانستیم از این تجربه ام برای انجام مبارزات خوب و کسب بهترین مدال نهایت استفاده را ببرم.

رضایی تصریح کرد: از کسب این مدال بسیار خوشحالم و آن را به همه مردم ایران تقدیم می کنم ضمن اینکه اعتقاد دارم محمد سلیمانی هم حقش قهرمانی بود اما با بدشانسی مدال طلا را از دست داد.

وی یادآور شد: مسابقه ام مقابل حریف سنگاپوری نیز بسیار دشوار بود چرا که حریف از امتیاز میزبانی و حمایت تماشاگران برخوردار بود اما من با عملکرد فنی ام خلاء تماشاگران ایرانی را جبران کردم.

مرد طلایی تکواندو ایران در پایان با بیان اینکه نخستین دوره المپیک نوجوانان در رشته تکواندو از سطح بسیار بالایی برخوردار بود از نظم و انضباط حاکم در این مسابقات تمجید کرد و میزبانی کشور سنگاپور را شایسته و قابل تقدیر عنوان کرد.