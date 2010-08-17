رومینگ سیمکارتهای اعتباری ایرانسل در 28 کشور جهان فعال شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پیش از این امکان استفاده از سرویس رومینگ بین‌الملل برای مشترکان سیمکارت‌های دایمی ایرانسل در 162 اپراتور و 98 کشور جهان فراهم شده بود.

در حال حاضر امکان استفاده از سیم‌کارت‌های اعتباری ایرانسل در کشورهای عراق (2 اپراتور)، عربستان سعودی (3اپراتور)، ترکیه (2اپراتور)، امارات متحده عربی (2اپراتور)، سوریه، قبرس، افغانستان، بلژیک، آذربایجان (3اپراتور)، یمن، سودان، قطر، مالزی، اوگاندا، تاجیکستان، فرانسه، قزاقستان (2اپراتور)، کویت، عمان، تایلند (2اپراتور)، انگلستان (2اپراتور)، نیجریه، ترکمنستان، آفریقای جنوبی، ارمنستان، لیختن اشتاین، دانمارک و سوئیس فراهم شده و مشترکان سیم‌کارت‌های اعتباری ایرانسل در هنگام سفر به این کشورها و تنها با شماره‌گیری کد دستوری #7*1*2*3*140* از خط خود، می‌توانند از خدمات رومینگ اعتباری ایرانسل استفاده کنند به نحوی که هنگامی که مشترک از ایران خارج شده و به محدوده رومینگ بین‌الملل وارد می‌شود، سیم‌کارت وی به طور خودکار در وضعیت رومینگ قرار می‌گیرد.

مشترکان سیم‌کارت‌های اعتباری ایرانسل برای استفاده از سرویس رومینگ بین‌الملل باید ثبت نام سیم‌کارت خود را تکمیل و مدارک خود را به ایرانسل ارسال کرده باشند و همچنین از داشتن اعتبار کافی در سیم‌کارت خود و یا به همراه داشتن کارت شارژ کافی اطمینان حاصل کنند.

این دسته از مشترکان می‌توانند علاوه بر خرید کارت شارژ، از سرویس‌های پیشرفته شارژ ایرانسل از جمله شارژ اینترنتی، شارژ الکترونیکی (e-charge) و شارژ خط به خط (p2p) در زمانی که در خارج از ایران هستند، استفاده کنند، ضمن آنکه مشترکان برای استفاده از دو روش آخر، یعنی شارژ الکترونیکی و خط به خط می‌توانند از نزدیکان خود در داخل ایران نیز کمک بگیرند.