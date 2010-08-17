به گزارش خبرنگار مهر، هفته پنجم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور درحالی عصر سه‌شنبه با برگزاری دیدار تیم‌های فولاد خوزستان و صبای قم آغاز می‌شود که بی تردید شهرآورد اصفهان را می‌توان مهم ترین دیدار این هفته نامید.

جدال قهرمان و نایب قهرمان فصل گذشته لیگ در اصفهان در حالی انجام می‌شود که سپاهان پس از سه هفته ناکامی در هفته چهارم موفق شد با پیروزی خفیف یک بر صفر برابر شاهین از بحران ابتدای فصل خارج شود اما ذوب آهن در شرایط بسیار بهتری از حریف قرار داشته و با کسب 3 پیروزی و یک تساوی از 4 دیدار ابتدای فصل، صدرنشین مسابقات لیگ است.

آخرین دیدار دو تیم فصل گذشته با برتری شاگردان ابراهیم زاده به پایان رسید اما در نهایت شاگردان زردپوش امیر قلعه‌نویی جام قهرمانی لیگ دهم را بالای سر بردند. البته هیچکدام از تیم‌های مدعی لیگ دوست ندارد این دیدار برنده داشته باشد زیرا تقسیم شدن امتیاز بین دو تیم به سود دیگر بالانشینان خواهد بود.

اما در دیدار آغازین این هفته هم فولاد خوزستان با صبای قم دیدار می‌کند، دو تیمی که نتایج خوبی را در فصل جاری لیگ خصوصا هفته چهارم کسب کرده اند و در حال حاضر از نظر امتیاز، گل زده و خورده هم شرایط یکسانی با همدیگر دارند.

روز چهارشنبه مسابقه استقلال و پیکان هم جذابیت‌های خاص خود را دارد. استقلال که در دو بازی گذشته اش در ورزشگاه آزادی ناکام بوده است، برای رسیدن به جمع تیم‌های بالای جدول باید پیکان را قربانی کند اما شاگردان احمدزاده که پس از 3 شکست متوالی در لیگ، هفته گذشته نخستین امتیاز را به دست آوردند، در اندیشه پیروزی در این مسابقه هستند.

شاگردان کرمانی صمد مرفاوی هم پس از کسب نخستین پیروزی در لیگ برتر با درخشش "ادینهو" این هفته در ورزشگاه دستگردی میهمان استیل آذین هستند؛ تیمی مدعی که با توجه به اخراج علی کریمی و غیبت فریدون زندی و حسین کعبی، با مشکلات بسیاری در این بازی مواجه خواهند بود.

همچنین شاگردان علی دایی پس از پیروزی ارزشمند در آبادان برابر صنعت نفت، این هفته میهمان راه آهن شهرری قعرنشین هستند، دیداری که در ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد. از یکسو سرخپوشان تهرانی در اندیشه تداوم موفقیت‌های خود هستند اما شاگردان کربکندی برای اعاده حیثیت به میدان خواهند آمد و شاید این آخرین فرصت مربی اصفهانی در تیم راه آهن باشد.

برنامه کامل هفته پنجم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است.

سه شنبه 26/05/89

* فولاد خوزستان - صبای قم، ساعت 21:30، ورزشگاه تختی اهواز

چهارشنبه 27/05/89

* ملوان بندرانزلی - سایپا البرز، ساعت 21:30، ورزشگاه تختی انزلی

* استیل آذین - مس کرمان، ساعت 21:30، ورزشگاه دستگردی تهران

* پاس همدان - نفت تهران، ساعت 21:30، ورزشگاه قدس همدان

* شاهین بوشهر - تراکتورسازی تبریز، ساعت 21:30، ورزشگاه بهشتی بوشهر

* ذوب آهن اصفهان - سپاهان اصفهان، ساعت 21:30، ورزشگاه فولادشهر اصفهان

* استقلال تهران - پیکان قزوین، ساعت 21:45، ورزشگاه آزادی تهران

پنج شنبه 28/5/89

* شهرداری تبریز - صنعت نفت آبادان، ساعت 21:30 دقیقه، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز

* راه آهن شهرری - پرسپولیس، ساعت 21:45 دقیقه، ورزشگاه آزادی تهران

جدول رده بندی لیگ برتر:

1- ذوب آهن اصفهان 10 امتیاز

2- صنعت نفت آبادان 9 امتیاز - تفاضل گل 3+

3- پرسپولیس 9 امتیاز - تفاضل گل 2+

4- پاس همدان 9 امتیاز - تفاضل صفر

5- استیل آذین تهران 8 امتیاز

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16- پیکان قزوین یک امتیاز - تفاضل گل 3-

17- شهرداری تبریز یک امتیاز - تفاضل گل 6-

18- راه آهن شهرری یک امتیاز - تفاضل گل 7-

جدول گلزنان لیگ برتر:

6 گل:

ادر لوسیانو ادینهو(مس کرمان)

5 گل:

محسن بیاتی نیا(صبای قم) و محمد غلامی(استیل آذین)

4 گل:

رضا نوروزی (فولادخوزستان)

3 گل:

میلاد میداودی(استقلال تهران)، غلامرضا رضایی(پرسپولیس)، روح الله عرب(نفت آبادان) و سعید دقیقی(شهرداری تبریز)