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۲۶ مرداد ۱۳۸۹، ۱۶:۰۲

پنج کاروانسرا در استان سمنان مرمت شد

پنج کاروانسرا در استان سمنان مرمت شد

سمنان - خبرگزاری مهر: مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری استان سمنان گفت: مرمت پنج کاروانسرا در استان سمنان به اتمام رسیده است.

حمید یزدانی در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان گفت: انجام مطالعات، طراحی و مرمت 12 کاروانسرا در مسیر جاده اصلی استان سمنان از مصوبات دور اول سفر هیات دولت به استان سمنان است.

وی افزود: تاکنون مطالعات کاروانسرای عباس آباد شاهرود، میامی، آهوان "آجری و سنگی" و امیریه دامغان انجام شده است.

مدیر کل میراث فرهنگی سمنان ادامه داد: مطالعات کاروانسراهای ده نمک، قوشه، صدرآباد، ایوانکی، دهملا و بدشت نیز در دست انجام است.

به گفته وی، مصوبه ساماندهی و مرمت محوطه های تاریخی و بقاع متبرکه استان سمنان نیز انجام شده است که با توجه به انجام این مصوبه در هر سال نیاز به ایجاد یک ردیف مستقل دارد.

کد مطلب 1135422

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