پنج کاروانسرا در استان سمنان مرمت شد

حمید یزدانی در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان گفت: انجام مطالعات، طراحی و مرمت 12 کاروانسرا در مسیر جاده اصلی استان سمنان از مصوبات دور اول سفر هیات دولت به استان سمنان است.

وی افزود: تاکنون مطالعات کاروانسرای عباس آباد شاهرود، میامی، آهوان "آجری و سنگی" و امیریه دامغان انجام شده است.

مدیر کل میراث فرهنگی سمنان ادامه داد: مطالعات کاروانسراهای ده نمک، قوشه، صدرآباد، ایوانکی، دهملا و بدشت نیز در دست انجام است .