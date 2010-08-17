پنج کاروانسرا در استان سمنان مرمت شد

حمید یزدانی در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان گفت: انجام مطالعات، طراحی و مرمت 12 کاروانسرا در مسیر جاده اصلی استان سمنان از مصوبات دور اول سفر هیات دولت به استان سمنان است.
وی افزود: تاکنون مطالعات کاروانسرای عباس آباد شاهرود، میامی، آهوان "آجری و سنگی" و امیریه دامغان انجام شده است.
مدیر کل میراث فرهنگی سمنان ادامه داد: مطالعات کاروانسراهای ده نمک، قوشه، صدرآباد، ایوانکی، دهملا و بدشت نیز در دست انجام است.
به گفته وی، مصوبه ساماندهی و مرمت محوطه های تاریخی و بقاع متبرکه استان سمنان نیز انجام شده است که با توجه به انجام این مصوبه در هر سال نیاز به ایجاد یک ردیف مستقل دارد.
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