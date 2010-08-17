به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی آجورلو در مورد اخراج علی کریمی هافبک این تیم گفت: با توجه به مقررات و آیین نامه‌های الزامی فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ، متاسفانه علی کریمی در یکی از تمرینات تیم اصرار داشت در ملاء عام و در زمین تمرین به خوردن آب بپردازد.

وی اضافه کرد: با توجه به اینکه مسئولان ذیربط به این بازیکن تذکر می‌دهند که این کار را انجام ندهد ولی متاسفانه ایشان با فحاشی و با اهانت به مسئولان سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال بیان می‌کند اگر می‌خواهند محروم کنند، من را محروم کنند.

مدیرعامل باشگاه استیل آذین ادامه داد: با توجه به این دو موضوع، نمی‌توانستیم بر روی این مساله در باشگاه خودمان سرپوش بگذاریم و این مشکلات به وجود آمده را ندید بگیریم و در نهایت تصمیم به اخراج این بازیکن گرفتیم.

آجورلو در ادامه صحبت‌هایش گفت: طبیعی است که در 7-8 ماه گذشته که من به استیل آذین آمده ام، ایشان و گروهی فعال بودند به این باشگاه آسیب برسانند و طبیعتا تا حدودی هم موفق بودند. ما سال گذشته نتوانستیم به اهدافمان برسیم که یکی از دلایل آن علی کریمی بود.

ظهر روز یکشنبه باشگاه استیل آذین اعلام کرد علی کریمی به دلیل برخی تخلفات، تمکین نکردن در اجرای مقررات، حرمت شکنی و تظاهر به روزه خواری از این باشگاه اخراج شده است.

این درحالی است علی کریمی هم در اظهار نظری روزه خواری را دلیل اخراجش ندانسته بلکه اعتقاد دارد این اتفاق به خاطر مصاحبه علیه مدیرعامل باشگاه رخ داده است.