خرید 127 هزار تن جو از کشاورزان همدانی

رضا عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با اشاره به اینکه 100 درصد مطالبات جوکاران و کلزاکاران استان همدان پرداخت شده است، افزود: مطالبات جوکاران همدانی معادل 33 میلیارد و 20 میلیون تومان بود که 100 درصد آن تامین اعتبار و به حساب کشاورزان واریز شد.

مدیر سازمان تعاون روستایی استان همدان با بیان اینکه خرید تضمینی جو نسبت به سال گذشته 40 درصد افزایش یافته است، گفت: شرایط مطلوب جوی در سال زراعی گذشته دلیل افزایش تولید بوده است.

عباسی با اشاره به اینکه تاکنون خرید تضمینی کلزا در استان همدان به شش هزار و 841 تن رسیده است، افزود: کلزا در استان همدان با نرخ تضمینی 620 تومان خریداری شده که نسبت به سال گذشته 15 درصد افزایش نشان می‌دهد.

وی خاطر نشان کرد: مطالبات کلزاکاران استان همدان چهار میلیارد و 250 میلیون تومان بود که 100 درصد آن تامین اعتبار و پرداخت شد.

مدیر سازمان تعاون روستایی استان همدان گفت: سهم قابل توجهی از اراضی کشاورزی گندم استان همدان را گندم دیم تشکیل می‌دهد.