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۲۶ مرداد ۱۳۸۹، ۱۵:۵۷

خرید 127 هزار تن جو از کشاورزان همدانی

خرید 127 هزار تن جو از کشاورزان همدانی

همدان - خبرگزاری مهر: مدیر سازمان تعاون روستایی همدان گفت: از زمان آغاز خرید تضمینی محصول جو تاکنون 127 هزار و 500 تن جو با نرخ خرید تضمینی 260 تومان از کشاورزان همدانی خریداری شده است.

رضا عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با اشاره به اینکه 100 درصد مطالبات جوکاران و کلزاکاران استان همدان پرداخت شده است، افزود: مطالبات جوکاران همدانی معادل 33 میلیارد و 20 میلیون تومان بود که 100 درصد آن تامین اعتبار و به حساب کشاورزان واریز شد.

مدیر سازمان تعاون روستایی استان همدان با بیان اینکه خرید تضمینی جو نسبت به سال گذشته 40 درصد افزایش یافته است، گفت: شرایط مطلوب جوی در سال زراعی گذشته دلیل افزایش تولید بوده است.

عباسی با اشاره به اینکه تاکنون خرید تضمینی کلزا در استان همدان به شش هزار و 841 تن رسیده است، افزود: کلزا در استان همدان با نرخ تضمینی 620 تومان خریداری شده که نسبت به سال گذشته 15 درصد افزایش نشان می‌دهد.

وی خاطر نشان کرد: مطالبات کلزاکاران استان همدان چهار میلیارد و 250 میلیون تومان بود که 100 درصد آن تامین اعتبار و پرداخت شد.

مدیر سازمان تعاون روستایی استان همدان گفت: سهم قابل توجهی از اراضی کشاورزی گندم استان همدان را گندم دیم تشکیل می‌دهد.

کد مطلب 1135425

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