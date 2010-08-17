مرغ بدون آنتی بیوتیک در آذربایجان شرقی تولید می شود

بهراد زندیه در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تولید مرغ بدون آنتی بیوتیک درسال جاری در دستورکار اداره کل دامپزشکی استان بوده و در این راستا از تمامی واحدهای داوطلب برای این امر دعوت و حمایت می شود.

وی با بیان اینکه تاکنون یک واحد برای این امر اعلام آمادگی کرده است، اظهار داشت: در قالب این طرح تمامی مراحل تولید مرغ از جوجه تا زمان عرضه به بازار توسط متخصصان این اداره کل نظارت و مرغی خالی از هر گونه آنتی بیوتیک و در واقع مرغ دست نخورده توزیع می شود.

زندیه با بیان اینکه اداره کل دامپزشکی تمام ظرفیت های خود را برای حفظ و حراست از سرمایه های دامی به کار می بندد، گفت: در طول سال گذشته بیش از 20تن گوشت غیرقابل مصرف از 117 واحد متخلف معدوم سازی شد .

زندیه خاطرنشان کرد: 30 درصد از واحدهای دامداری استان صنعتی بوده و 70درصد آن سنتی است.

وی با اشاره به اینکه رویکرد اصلی سازمان دامپزشکی صنعتی سازی تمامی واحدهای دامی به ویژه کشتارگاه ها است، اظهار داشت: تسهیلات ویژه ای از طرف دولت برای واحدهای متقاضی صنعتی سازی از سوی دولت ارائه می شود.

وی همچنین از عملیاتی شدن طرح دامپزشک روستا در آینده نزدیک خبرداد. وی از دامداران استان خواست تا در جهت افزایش دانش فنی خود اقدام کنند چرا که دانایی محوری یکی از ضروریات دامپزشکی است.

مدیر کل دامپزشکی استان خاطرنشان کرد: با اجراتی طرح سراسری ماده 19 سازمان دامپزشکی از این پس ارتباط مالی مسئولان فنی و بهداشتی از کارفرمایان به واسطه این طرح قطع می شود.

پیش از این مرغ ارگانیک در چند استان دیگر کشور تولید و به بازار مصرف عرضه شده است.