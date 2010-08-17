صدای سوت قطار همچنان در گلستان شنیده نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، اتوبوس ریلی گرگان - پل سفید روز دوشنبه با حضور مسئولان استان گلستان و وزارت راه و ترابری در تهران افتتاح شد.

بازسازی مسیر گلوگاه تا گرگان که براساس اعلام قبلی مسئولان اداره کل راه آهن شمال از آبانماه سال گذشته آغاز شد، مقرر بود اردیبهشت ماه سالجاری به پایان برسد اما این اقدام با گذشت بیش از سه ماه از زمان اعلام شده، هنوز تکمیل نشده است.

به دلیل این تاخیر و عدم بهره برداری از طرح یاد شده، اهالی گلستان برای مسافرات با قطار به مقصد پایتخت، همچنان باید مسیر 130 کیلومتری گرگان به ساری را با خودرو طی کنند و اکنون راه اندازی اتوبوس ریلی موجب تسهیل در رفت و آمد شده است.

همچنین با تعطیلی راه آهن گرگان - گلوگاه، مسافران و شهروندانی که از تهران قصد عزیمت به گرگان را دارند به ناچار از ایستگاه راه آهن بهشهر پیاده می شوند و با وسیله دیگری خود را به گرگان می رسانند که این مسیر نیز دو ساعت به طول می انجامد و این موضوع به مشکلی اساسی برای مسافران تبدیل شده است.

گزارشها حاکی است خطوط راه آهن گرگان به گلوگاه مقرر بود از سه سال قبل بازسازی شود که عملیات بازسازی آن با بیش از دو سال تاخیر از پائیز سال گذشته آغاز شد و تاکنون بهره برداری نشده است.



راه اندازی اتوبوس ریلی گرگان - پل سفید توجیه کننده تعطیلی راه آهن گرگان - تهران نیست و از آنجایی که با توجه به مسیر و طبیعت زیبای استان سفر با قطار به گلستان خود به تنهایی می تواند یکی از جاذبه های گردشگری به شمار آید توجه به تسریع در تعمیر و بازگشایی این راه آهن می تواند منافع مهم اقتصادی برای استان و منافع رفاهی برای شهروندان و مسافران داشته باشد.



تعطیلی راه آهن گرگان درحالی است که این راه آهن حدود 81 سال سابقه فعالیت دارد و اهالی منطقه خواهان تسریع در روند بازسازی این مسیر هستند.



شرایط نامساعد جوی و کمبود اعتبار از جمله دلایل تاخیر در تکمیل و اجرای به موقع راه آهن گرگان به گلوگاه اعلام شد و برای اجرای این طرح 180 میلیارد ر یال اعتبار پیش بینی شده است.

همچنین اجرای این پروژه نیاز به مسدود کردن کامل خط با توجه به افزایش ارتفاع خاکریز به میزان یک متر به طول 10 کیلومتر و احداث 15 دستگاه آبرو و احداث 9 دستگاه زیرگذر به ابعاد 5 در 5 و مرمت کلی زیرسازی خط و استفاده از ریل های 25 متری R60 و حذف کلیه قطارهای مسافری از بهشهر به گرگان بوده است.



علاوه بر تعطیلی راه آهن گرگان، راه آهن بندرترکمن و بندرگز نیز تعطیل است که این مسئله نیز موجب انتقاد شهروندان گلستانی شده است.



راه آهن شمال هم اکنون در مجموع دارای شش قطار مسافری جهت جابجایی مسافران است که بطور متوسط روزانه ظرفیت جابجایی حدود پنج هزار مسافر را دارد.

اتوبوس ریلی گرگان - پل سفید 360 نفر ظرفیت دارد و هر روز ساعت 4 و 30 دقیقه بامداد از گرگان حرکت می کند.



اداره کل راه آهن شمال در استان مازندران مستقر است و تلاش خبرنگار مهر برای کسب نظرات مسئولان این اداره کل در زمینه قطار گرگان - گلوگاه بی نتیجه مانده است.