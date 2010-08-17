به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از ورایتی انجمن فیلم مرکز فرهنگی لینکلن برگزار کننده جشنواره نیویورک دیروز فهرست کامل فیلمهای حاضر در بخش مسابقه چهل و هشتمین دوره جشنواره را اعلام کرد. بر این اساس فیلم "شبکه اجتماعی" ساخته جدید دیوید فینچر به عنوان فیلم افتتاحیه و "آخرت" تریلر ماورایی کلینت ایستوود با شرکت مت دیمن به عنوان فیلم اختتامیه جشنواره برگزیده شده‌اند.



بخش مسابقه جشنواره امسال به طور جدی از جشنواره اخیر کن تبعیت کرده است. تا آنجا که 14 فیلم از 28 عنوان فیلم حاضر دربخش مسابقه جشنواره کن، پیش از این در جشنواره شصت وسوم کن که سه ماه پیش برگزار شد به نمایش درآمده بودند.

از جمله این فیلمها می‌توان به فیلمهای "سالی دیگر" ساخته مایک لی، "اورورا" به کارگردانی کریستی پویو، "فیلم سوسیالیسم" اثر ژان لوک گدار، "عمو بونمی که زندگی‌های گذشته‌اش را به خاطر می‌آورد" ساخته آپیچاتپونگ ویراستاکول" ( برنده نخل طلایی امسال) و " از خدایان وانسانها" به کارگردانی زاویه بووا اشاره کرد.



فیلم "آخرت" ایستوود که از محصولات استودیوی برادران وارنر است برای نخستین بار در اختتامیه این جشنواره به نمایش در می آید و پس از آن به جشنواره‌های ونیز و تورنتو می‌رود. ریچارد پنیا مدیر انجمن فیلم مرکز فرهنگی لینکلن نیویورک دیروز در نشست مطبوعاتی این جشنواره گفت: حضور بزرگان سینما چون ایستوود و فینچر موجب جلب توجه هرچه بیشتر مخاطبان به این جشنواره می‌شود. ترکیب فیلمسازان حاضر در بخش مسابقه جشنواره امسال نسبت به سال گذشته لزوما تغییری نداشته و ما همواره از حضور سینماگران صاحب ایده‌های نو و خلاقیت سینمایی در جشنواره نیویورک استقبال کرده‌ایم.



فیلم 5/5 ساعته "کارلوس" ساخته الیویه آسایاس از دیگر فیلمهای حاضر در جشنواره کن است که در جشنواره نیویورک نیز پذیرفته شده اند. مستند "حرفه داخلی" ساخته چارلز فرگوسن، "چهار ولت" به کارگردانی میکل آنجلو فرامارتینو،‌" لذت من" اثر سرگی لوزنیتسا،‌ "شاعری" ساخته لی چانگ دونگ، "مورد غریب آنجلیکا" به کارگردانی مانوئل دی الیویرا، "سه شنبه، پس از کریسمس" اثر رادو مونتیانو و "ما همینیم که هستیم" ساخته خورخه میشل گرائو از دیگر فیلمهای کن هستند که به بخش مسابقه جشنواره نیویورک نیز راه یافته‌اند.



دیگر فیلمهای حاضر در بخش مسابقه چهل و هشتمین دوره جشنواره نیویورک عبارتند از :



" توفان" جولی تیمور



" ونوس" عبداللطیف کشیش



" لنون ان وای سی" مایکل اپستین



" سهم میک" کلی رایشاردت



" رازهای لیسبون" رائول روئیز



" فیلم اوکی" هونگ سانگ سو



" گربه های پیر" سباستین سیلوا



" پس از مرگ" پابلو لارائین



" انقلاب" کار گروهی



"رابینسون در خرابه‌ها" پتریک کیلر



" دزد" بنجامین هایزنبرگ



"ارواح خاموش" الکسی فدورچنکو



چهل و هشتمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم نیویورک از 24 سپتامبر تا 10 اکتبر (2 تا 18 مهر) برگزار می‌شود.

