25 درصد از قناتهای بم خشک شده است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، محمد زنگی ظهر سه شنبه در کارگروه کشاورزی بم با اشاره به کمبود بارندگی در این شهرستان و کاهش شدید آبدهی قنوات این شهرستان اظهار داشت: به دلیل شرایط خاص شهرستان بم و قرار گرفتن در حاشیه کویر و کمبود بارش باران، قنات مهمترین منبع تامین آب شهرستان بم است.

وی مهمترین شغل مردم این شهرستان را نیز کشاورزی به خصوص در زمینه خرما و مرکبات دانست و گفت: متاسفانه خشکسالی های اخیر و افزایش میزان دمای هوا در این شهرستان موجب کم آبی شدید قناتها شده است.

زنگی افزود: در کنار کم آبی قنوات بم متاسفانه 25 درصد از مجموع یکصد قنات شهرستان کاملا خشکیده است و برای تامین آب با محدودیت مواجه شده ایم.

زنگی در خصوص پدیده خشکیدگی خوشه خرما نیز گفت: محصول خرما در محدوده شهر بم که به عنوان یکی از مهمترین کانونها کشت خرما در استان کرمان محسوب می شود 40 درصد خسارت دیده است.

وی با اشاره به خسارت شدید کشاورزان، خواستار تحقیق بیشتر در خصوص راهکارهای کاهش میزان تلفات این پدیده در استان کرمان شد.

به دلیل پدیده خشکیدگی خرما و در پی افزایش دمای استان کرمان بیش از 70 درصد خرما شهرستانهای فهرج و ریگان خشکیده است و کشاورزان این مناطق با مشکلات عدیده ای رو برو شده اند.

