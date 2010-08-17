اجرای بزرگترین طرح زیرگذر تهران در منطقه 20

مجتبی عبدالهی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار داشت: خیابان فدائیان اسلام یکی از شریان های اصلی وپر تردد منطقه محسوب می شود که بیشترین حجم ترافیک سنگین در این محدوده متمرکز است، به همین منظور طرح زیر گذر این خیابان از سوی مشاوران فنی عمرانی طراحی شده است که از پایان مهرماه کارگاه های آن تجهیز و فعالیت عمرانی طرح آغاز می شود.

این شهردار در ادامه افزود: این طرح از تقاطع شهید کریمی-فداییان آغاز و سه تقاطع را در ادامه به بزرگراه شهید آوینی به طور کامل پوشش می دهد که اجرای این پروژه تاثیر چشمگیری در کاهش ترافیک منطقه خواهد داشت و پس از اجرای طرح رانندگان بدون توقف در تقاطع چشمه علی و ابن بابویه می توانند به مسیر خود به سمت حرم حضرت عبدالعظیم (ع) و بهشت زهرا (س) ادامه بدهند.

عبدالهی با اشاره به هزینه های پیش بینی شده برای این طرح ترافیکی عمرانی گفت: با مطالعات انجام شده 20 میلیارد تومان برای کل پروژه پیش بینی شده است که با توجه پیشرفت فیزیکی طرح در سال جاری دو میلیارد آن امسال جذب خواهد شد.

به گفته شهردار منطقه 20کارهای مطالعاتی این طرح به اتمام رسیده است وتا پایان ماه آینده پروژه کلید می خورد.

این طرح که در حال حاضر بزرگترین و مهمترین طرح عمرانی منطقه محسوب می شود که از سوی معاونت فنی عمرانی مرکز به اجرا در می آید.

توزیع 65 هزار تن آسفالت در معابر جنوب تهران

درپنج ماه ابتدای سال جاری بیش از 65 هزار تن آسفالت در معابر منطقه 20 توزیع شده است.

معاون فنی عمرانی شهرداری منطقه 20 گفت: با توجه به اینکه در چند سال اخیر طی طرح جهادی عمرانی تمامی معابر منطقه روکش آسفالت شده اند، مشکل زیرساختی در معابر وجود ندارد اما بنا به تقاضای شهروندان از طریق پیام های ارسالی به سامانه 137و بازدیدهای میدانی کارشناسان حوزه عمرانی تمامی نقاط مورد نظر شناسایی و در کوتاهترین زمان ممکن روکش آسفالت شده است.

عباس فرشادیان افزود: امسال 18 میلیارد تومان اعتبار برای توزیع آ سفالت در منطقه تخصیص یافته است که نیمی از آن از بودجه 90 میلیارد تومانی حوزه عمران و مابقی از اعتبارات مرکز تامین می شود.

فرشادیان از بهسازی و آسفالت معابر اطراف حرم حضرت عبدالعظیم (ع) نیز خبر داد و افزود: با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان و افزایش زائران و مسافران به منطقه بیش از 13 هکتار از مساحت ضلع شرق و جنوب حرم حضرت عبدالعظیم (ع)آسفالت وبرای اسکان و پارک وسایل نقلیه زائران آماده شده است.

تناژ آسفالت توزیع شده درپنج ماهه امسال درمقایسه با 50 هزار تن آسفالت توزیع شده درکل سال گذشته بی سابقه است.

به گفته معاون عمرانی منطقه خیابان های فداییان اسلام، پروین اعتصامی، جاده قم ودولت آباد که جزء معابر پرتردد منطقه هستند روکش آسفالت شده اند و تا پایان سال تمامی معابر اصلی و فرعی منطقه اصلاح هندسی وروکش کامل آسفالت می شوند.