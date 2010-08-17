تمام زباله های تهران از سال 90 پردازش می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین کلخورانی پیش از ظهر سه شنبه در سیصد و چهارمین جلسه علنی شورای شهر و در جریان ارایه گزارش در مورد وضعیت جمع‌آوری و بازیافت پسماند در شهر تهران و برنامه‌های آتی این سازمان ادامه داد: در جریان جمع‌آوری زباله ممکن است تخلفاتی صورت گرفته و عده‌ای سودجویی کنند ولی درصدشان بسیار کم است.

وی با اشاره به اینکه تا کنون چندین بار گزارشاتی در مورد مدیریت پسماند در تهران به اعضای شورای شهر ارایه شده است گفت: شهرداری تهران حداقل هر سه ماه یکبار گزارش‌هایی را از روند اقدامات انجام شده برای مدیریت پسماند به کمیته محیط زیست شورا ارایه می‌کند.

وی با بیان اینکه اقدامات مدیریت شهری در حوزه مدیریت پسماند در سه بخش خلاصه می‌شود گفت: یکی از این بخش‌ها تعیین تکلیف شیرازه‌ها است چرا که از 45 سال پیش تا کنون این شیرابه‌ها تجمع کرده و تا آخر سال 88 نیز این روند ادامه داشت ولی هم اکنون با ایجاد سایت پردازش زباله شیرابه‌ای در کهریزک تولید نمی‌شود و 50 درصد مشکل به این طریق حل شده است. در سال 87 با مطالعاتی که توسط مرکز تحقیقاتی انجام شد و با شتابی که در ماه‌های گذشته در مورد تکمیل سایت‌های پردازش انجام گرفته از ابتدای سال آینده تصفیه‌خانه شیرابه در کهریزک به بهره‌برداری می‌سد که در مقایسه با تصفیه خانه شهرهای مجاور از کیفیت بالایی برخوردار است.

کلخورانی با اشاره به اینکه در اوایل سالهای 73 و 74 دو ست 250 تنی پردازش زباله که اتریشی و هندی بودند در کهریزک فعال شدند گفت: این سایت‌ها ظرفیت پردازش روزانه 500 تن زباله را داشتند ولی این میزان بسیار کم بود و از سال 85 دستگاه‌های جدید در کهریزک مستقر شدند.

وی با اشاره به این که هم اکنون 3 هزار و 500 تن زباله در کهریزک تفکیک می‌شود گفت: با تصویب شورای شهر تهران و همکاری با تولید کننده‌های داخلی قرارداد استقرار 6 واحد 500 تنی پردازش زباله بسته شده و اولین واحد آن در شهریور ماه در کهریزک مستقر می‌شود و تا پایان سال نیز 4 سایت آغاز به کار خواهد کرد.

به گفته معاون خدمات شهری شهرداری تهران از سال آینده کل زباله تهران پردازش خواهد شد.

وی همچنین در مورد تبدیل زباله به کمپوست و یا انرژی‌های نو گفت: این اقدام از سال گذشته شتاب بیشتری گرفته و سعی می‌کنیم امسال پایه اولیه کار گذاشته شده و از سال آینده بخش قابل توجهی از زباله تهران تبدیل به کمپوست و یا انرژی‌های جدید شود که هم اکنون نمونه‌های کوچکی از آن در برخی از شهرهای کشور وجود دارد .

کلخورانی با انتقاد از برخی دیدگاه‌های غیرکارشناسی با اهداف نامشخص که عملکرد مدیران در حوزه بازیافت زباله در شهر تهران را در سال‌های گذشته و همچنین در مدیریت جدید زیر سئوال می‌برند، گفت: البته بنده سعی کردم که کمترین مواجهه مطبوعاتی و گفتاری را با این گروه داشته باشم ولی جمع‌آوری تعدادی خبرنگار و تهیه فیلم از شیرابه‌ها و انجام مصاحبه نتیجه‌ای جز مضطرب کردن مردم و نادیده گرفتن اقدامت اخیر مدیران شهری سودی ندارد.

وی اظهار داشت: البته مسئولان سازمان محیط زیست با وزارت کشور وارد عمل شدند و با بازدید از کهریزک نشست‌هایی نیز برگزار شده است. همچنین اعضای مجمع نمایندگان استان تهران در مجلس نیز جلسه‌ای در این زمینه داشته‌اند و آقای چمران رئیس شورای شهر نیز اقدامات انجام شده در این زمینه را به مسئولان متذکر شدند.

کلخورانی با اشاره به برگزاری آخرین نشست کارگروه ملی پسماند که با حضور 11 نفر از معاونان وزارتخانه‌های مختلف بود گفت: در این جلسه به بحث در مورد اقداماتی که در کهریزک انجام شده پرداخته شده و مسئولان و متخصصان در مقابل گزارش‌ها و مشاهده و بازدیدها معترف بودند که اقدامات انجام شده نسبت به سنوات قبل قابل مقایسه نیست.

معاون خدمات شهری شهرداری تهران در مورد انتقال کهریزک به نقطه دیگر گفت: این انتقال با مشکلات زیادی همراه است اگرچه شهرداری تهران در این زمینه مسئولیتی ندارد و این موضوع در دستور کار وزارت کشور است. ولی می‌دانیم که به زودی قابل اجرا نیست.

وی با بیان اینکه از توسعه فضای سبز در اطراف کهریزک استقبال می‌کنیم گفت: دستگاه‌های دولتی وعده داده‌اند که 70 تا 100 درصد بخشی از سود وامهایی که سرمایه گذاران برای بخش پردازش زباله گرفته‌اند را تامین کنند.