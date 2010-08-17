خودروهای حمل زباله در پایتخت سرپوشیده می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، امروز سه شنبه سید محمد فیاض در سیصد و چهارمین جلسه علنی شورای شهر و در جریان ارائه گزارش در مورد وضعیت جمع‌آوری و بازیافت پسماند در تهران و برنامه‌های آتی گفت: امیدوارم که قصد جابه جایی مرکز پردازش زباله در کهریزک منجر به ایجاد سوله‌های صنعتی در اطراف تهران نشود چرا که هم برای تهران و هم برای ساکنان کهریزک مشکل ساز می شود.

وی با تاکید بر اینکه باید برای جابجایی کهریزک مشاور واجد شرایطی پیش بینی شود گفت: این اقدام نیاز به مطالعات زیست محیطی جامعی دارد و عاقلانه نیست که با جابه جایی کهریزک مشکلات زیست محیطی را نیز جابه جا کنیم.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهر تهران با بیان اینکه روزانه هفت هزار و 500 تن زباله توسط 800 خودروی پیمانکاران جابه جا می‌شود گفت: هم اکنون برای جابه جایی زباله خودروهای مکانیزه فعال شده‌اند و 15 هزار نیرو در این بخش مشغول به فعالیت است.

وی با بیان اینکه چهارهزار و 500 تن زباله حمل شده به کهریزک دفع و سه هزار تن نیز پردازش می‌شود ادامه داد: ساخت واحد پردازش کهریزک از سال 72 آغاز شده و سال 79 به بهره برداری رسید و در سال 86 نیز بهسازی شد.

فیاض با بیان اینکه قرارداد 6 خط 500 تنی پردازش زباله بسته شده است گفت: مراحل ساخت این خطوط در کارخانه در حال انجام است و وعده داده شده که اولین خط آن در شهریور ماه نصب شود.

وی در مورد توسعه سایت تخمیر کهریزک نیز اظهار داشت: این سایت در مرحله پیش از بتن‌ریزی است و سه ماه دیگر افتتاح می‌شود.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهر تهران با بیان اینکه مشکل فعلی ما ارتقاء کیفیت کمپوست است، ادامه داد: کمپوست تولیدی فعلی در کهریزک با استانداردها فاصله دارد و همکاری جدیدی برای ارتقاء کیفیت کمپوست با وزارت جهاد کشاورزی آغاز شده است.

وی با بیان اینکه 11 گروه ایرانی و خارجی برای راه‌اندازی خطوط تبدیل زباله به انرژی‌های نو در آرادکوه مراجعه کرده‌اند تصریح کرد:‌ شهرداری تهران به دنبال سرمایه گذار در این زمینه است و امیدواریم در مدت چند ماه آینده ساخت یک واحد 200 تنی در این زمینه آغاز شود.

فیاض با بیان اینکه شهرداری تهران به دنبال ایجاد ایستگاه‌های پذیرش پسماند در محل‌هایی در حاشیه شهر است، گفت: با راه‌اندازی این ایستگاه‌ها صرفه جویی زیادی در هزینه‌های حمل زباله انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه 15 سال پیش دفن زباله به شکل ترانشه انجام می‌گرفت، ‌گفت: ولی هم اکنون از روش ایجاد ترانشه برای دفن زباله استفاده نمی‌شود و کاملاً زباله را با خاک مخلوط می‌‌کنیم تا به طور کامل در خاک دفن شود. این روش اثرات زیست محیطی کمتری دارد ولی کم بودن فضای دفن ریسک انتشار آلودگی و ایجاد شیرابه از مشکلات این روش است.

به گفته وی، به منظور توسعه سلول‌های دفن بهداشتی در کنار یک سلول فعلی واحد دیگری نیز ساخته خواهد شد.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهر تهران تاکید کرد: با افزایش میزان خاکی که با زباله‌ها مخلوط می‌شود از بوی نامطبوع محیط کاسته شده است.

وی با بیان اینکه تمامی مراحل جمع‌آوری و پردازش زباله در تهران منطبق با طرح جامع مدیریت پسماند شهری است گفت: این طرح که در سال گذشته به تصویب شورای شهر رسیده یک سند بالادستی برای سازمان مدیریت پسماند است.

در ادامه ارایه این گزارش، معصومه ابتکار رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر با اظهار امیدواری نسبت به اینکه با همکاری مسئولان و اجرای برنامه جامع مدیریت پسماند مشکل زباله در تهران حل شود، گفت: یکی از مشکلات فعلی کیفیت پایین کود آلی ناشی از پسماندهای شهر تهران است که این پایین بودن کیفیت به دلیل وجود بقایایی مانند دارو و پسمانده ویژه مانند شیمیایی، صنعتی و بیمارستانی است.

وی تاکید کرد: نباید اجازه دهیم بین پسماندهای عادی و ویژه اختلاط ایجاد شود و در همین زمینه نیز کمیته محیط زیست شورای شهر جلسه‌ای را برای بررسی وضعیت پسماندهای ویژه و نخاله‌های ساختمانی برگزار می‌کند.

وی با اشاره به اینکه سال گذشته موضوع خرید یک دستگاه زباله سوز مطرح شده بود، گفت: امیدواریم این اقدام امسال اجرایی شود و با مدیریت هماهنگ با بیمارستانها مشکل زباله‌های بیمارستانی نیز رفع شود.

وی با اشاره به کامیونهای حمل زباله که شیرابه‌های زیادی را در سطح معابر پراکنده می‌کنند، گفت: این کامیون‌ها از کیفیت لازم برای نگهداشت زباله برخوردار نیستند و اگرچه تعدادی دستگاه جدید برای حمل زباله وارد شده ولی باید تمامی کامیون‌های قبلی از رده خارج شود.