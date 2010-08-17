به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا فرجی گفت: فیلم "صبح روز هفتم" مسعود اطیابی در سینماهای حوزه هنری به نمایش عمومی گذاشته می‌شود. صدرا عبداللهی تهیه‌کننده این فیلم هم اکنون در حال تهیه تیزر تلویزیونی آن است و در صورتی که تا امروز به نتیجه برسد از فردا 27 مردادماه فیلم در گروه آزاد اکران می‌شود. فیلم سینمایی "زخم شانه حوا" از 31 شهریور اکران می‌شود و نمایش عمومی فیلم سینمایی "ملک سلیمان" در مهرماه خواهد بود.

"صبح روز هفتم" را مسعود اطیابی کارگردانی کرده است. شهرام حقیقت دوست، علی اوسیوند، رویا میرعلمی، خسرو فرخ زادی، داریوش اسدزاده، کیومرث ملک‌مطیعی، محمد پورستار، حشمت آرمیده، مهدی درخشان، عطیه غبیشاوی، سیامک اشعریون، مریم یاوری، آرزو پوروصال و کیانوش گرامی بازیگران اصلی این فیلم سینمایی هستند.