مجموعه ادبی 70 جلدی انتشارات پنگوئن ترجمه می شود

اسدالله امرایی دبیر مجموعه "تندیسهای جیبی" در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر گفت: انتشارات پنگوئن به مناسبت هفتادمین سال فعالیتش اقدام به انتشار مجموعه‌ای 70 جلدی از آثار داستانی تعدادی از نویسندگان مشهور جهان کرده که کار ترجمه این مجموعه در ایران توسط کتابسرای تندیس شروع شده است.

وی افزود: حجم هر کدام از این کتاب‌ها که با عنوان کلی "تندیس‌های جیبی" توسط انتشارات کتابسرای تندیس چاپ خواهد شد، بین 70 تا 80 صفحه خواهد بود. البته در این کتاب‌ها مختصری از زندگی نویسنده نیز خواهد آمد.

در میان نویسندگانی که آثاری از آنها به فارسی ترجمه خواهد شد، می‌توان به گابریل گارسیا مارکز، خورخه لوئیس بورخس، ویلیام تِروِر، ویرجینیا وولف، فرانتس کافکا، لئو تولستوی و آنتوان چخوف اشاره کرد که به گفته امرایی در این پروژه علاوه بر وی، مترجمانی مانند بهرنگ رجبی، مهسا ملک‌مرزبان، شیوا مقانلو و حسن طبری همکاری می‌کنند.

امرایی همچنین از تجدید چاپ دو کتاب قدیمی از گراهام گرین نویسنده انگلیسی توسط همین ناشر خبر داد و گفت: عنوان یکی از این کتاب‌ها "قطار استانبول" و دیگری "مامور ما در هاوانا" است که هر دو با ترجمه غلامحسین سالمی بعد از حدود 20 سال و البته با ویراستی تازه توسط کتابسرای تندیس چاپ خواهند شد.

رمان 300 صفحه‌ای "قطار استانبول" داستان یک مبارز اهل یوگسلاوی محکوم به مرگ است که به واسطه دخالتهای یک خبرنگار سمج اتفاقاتی برای او رخ می‌دهد. گرین در رمان 300 صفحه‌ای "مامور ما در هاوانا" هم سازمان‌های جاسوسی انگلیس را دست انداخته است.