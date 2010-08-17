معرفی برندگان جایزه بهترین محصولات الکترونیکی مصرفی اروپا

به گزارش خبرگزاری مهر، EISA (انجمن صدا و تصویر اروپا) انجمنی است که در همکاری با مجلات مختلف بین المللی ایجاد شده است و همه ساله بهترین محصولات الکترونیکی مصرفی را در شش مقوله دستگاههای همراه، صدا و سینما خانگی، ویدیو، عکس، محصولات الکترونیکی داخل خودرو و محصولات سبز معرفی می کند. هریک از این مقولات شامل جوایز مختلفی می شوند.

در دوره سال 2011- 2010 جایزه تلفن همراه هوشمند اروپا به سامسونگ i9000 Galaxy S و جایزه تلفن همراه رسانه های اجتماعی اروپا به تلفن همراه سامسونگ S8500 Wave اعطا شد.

همچنین جایزه تلفن همراه اروپا به Xperia X10 Mini محصول سونی اریکسون به دلیل ویژگیهای بسیار دوستانه اش که برای استفاده زنان بسیار مناسب است داده شد.

جایزه بهترین نرم افزار عکاسی اروپا به Apple Aperture 3 و جایزه بهترین دوربین عکاسی اروپا به دوربین EOS 550D محصول شرکت کانن اعطا شد.

جایزه بهترین دوربین چندرسانه ای اروپا به دوربین Lumix DMC-G2 محصول پاناسونیک داده شد.

براساس گزارش ایندیپندنت، دوربین فیلمبرداری LEGRIA HF M31 محصول کانن توانست جایزه بهترین دوربین ویدیویی خانوادگی اروپا را از آن خود کند.

تلفن همراه GD510 محصول "ال. جی"، جایزه تلفن همراه سبز اروپا را از آن خود کرد.

تلویزیون 42PFL6805 محصول شرکت فیلیپس جایزه تلویزیون سبز اروپا را به دست آورد.

جایزه تبلت 2011- 2010 اروپا به "آی- پد" محصول اپل اعطا شد. آی- پد به عنوان یک محصول متحولانه که عصر جدیدی از نشر را آغاز کرد برگزیده شد.

اسامی برندگان 15 آگوست از سوی این انجمن اعلام شد و قرار است مراسم اعطای جوایز در 3 سپتامبر و همزمان با مراسم افتتاحیه نمایشگاه محصولات الکترونیکی مصرفی برلین (از 3 تا 8 سپتامبر ) برگزار شود.

در جایزه EISA دوره 2011- 2010 بیشتر جوایز را محصولات شرکتهای سونی، پاناسونیک، کانن، سامسونگ، ال. جی و فیلیپس به دست آوردند.

محصولاتی که بین اول اکتبر 2009 تا اول اکتبر 2010 وارد بازار اروپا شوند می توانستند شایسته دریافت این جایزه باشند.