جواد اوجی در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت توسعه صنعت پایین دستی گاز کشور با بیان اینکه سال گذشته بیش از یکهزار و 900 کیلومتر خطوط انتقال فشار قوی گاز در مدار بهره برداری قرار گرفت، گفت: این در حالی است که در سالهای گذشته استاندارد ساخت و بهره برداری از خطوط لوله فشار قوی سالانه یک هزار و 700 کیلومتر بوده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر وسعت شبکه انتقال گاز ایران به 32 هزار کیلومتر افزایش یافته است، بیان کرد: هم اکنون 10 خط لوله اصلی و سراسری وظیفه توزیع انتقال گاز به مبادی مصرف را در سراسر کشور برعهده دارند.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با اشاره به راه اندازی 6 تاسیسات تقویت فشار گاز در سال 1388، تصریح کرد : به طور معمول با راه اندازی هر تاسیسات تقویت فشار گاز با 4 تا 6 توربوکمپرسور 25 میلیون متر مکعب در روز به ظرفیت انتقال گاز ایران اضافه می شود.

معاون وزیر نفت همچنین با یادآوری اتصال 5 نیروگاه و 3 هزار و 950 صنایع کوچک و بزرگ به شبکه ملی گاز در سال گذشته بیان کرد: همچنین در این مدت بیش از 13 هزار و 500 کیلومتر خطوط لوله گاز شهری و روستایی در مدار بهره برداری قرار گرفته که با راه اندازی این شبکه 49 شهر و یک هزار و 341 روستا از نعمت گاز طبیعی بهره مند شده اند.

وی با اشاره به اضافه شدن یک میلیون و 53 هزار مشترک جدید به جمع مصرف کنندگان گاز در سال گذشته، بیان کرد: در حال حاضر بیش از 15.7 میلیون خانوار و 61 میلیون نفر در سراسر کشور از نعمت گاز طبیعی بهره می برند.



بهره برداری از 350 میلیون دلار طرح گازی در هفته دولت

به گزارش مهر، اوجی همچنین با بیان اینکه در حال حاضر 56 نیروگاه برق به شبکه گاز متصل شده است، تبیین کرد: این در حالی است که در شرایط فعلی حدود 27 هزار و 830 صنعت کوچک و بزرگ نیز تحت پوشش گاز طبیعی قرار گرفته اند.

وی وسعت کل شبکه گاز شهری و روستایی کشور را 173 هزار کیلومتر عنوان کرد و افزود: بر اساس برنامه پنجم توسعه باید تا سال 1393 حدود 33 درصد جمعیت روستایی و 65 درصد جمعیت شهری از نعمت گاز طبیعی بهره مند شوند.

اوجی همچنین در تشریح برنامه های شرکت ملی گاز ایران در هفته دولت، توضیح داد: عملیات گازرسانی به 26 شهر و 583 روستای جدید کشور در هفته دولت آماده بهره برداری می شوند ضمن آنکه این مدت عملیات گازرسانی به 8 شهر و 519 روستای دیگر در سطح کشور آغاز خواهد شد.

به گفته معاون وزیر نفت در هفته دولت 16 خط لوله انتقال گاز طبیعی، 20 پروژه جنبی و ساختمانی، 177 پروژه صنایع عمده و 87 جایگاه عرضه گاز طبیعی فشرده (سی.ان.جی) در مجموع با اعتباری بالغ بر 3 هزار و 545 میلیارد و 194 میلیون ریال آماده بهره برداری است.

این عضو هیئت مدیره شرکت ملی گاز همچنین در مورد پروژه هایی که عملیات اجرایی آنها در هفته دولت آغاز می شود، تصریح کرد: 5 خط لوله انتقال گاز، یک پروژه جنبی و ساختمانی، 164 پروژه گازرسانی به صنایع عمده و 25 طرح گازرسانی به جایگاه های سی.ان.جی با اعتباری بالغ بر یکهزار و 930 میلیارد و 703 میلیون ریال مطالعه و طراحی نهایی شده که پس از انتخاب پیمانکار عملیات اجرایی آن آغاز می شود.

این مقام مسئول در پایان با بیان اینکه تا سه سال آینده افزایش تولید گاز نخواهیم داشت و سالانه حدود 12 درصد به مصرف کنندگان گاز طبیعی افزوده می شوند، خاطر نشان کرد: پیش بینی می شود با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها و مدیریت مصرف از سوی مشترکان، شرکت ملی گاز بتواند در زمینه توسعه پروژه های گازرسانی به تعهدات خود عمل کند.