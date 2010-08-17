به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر محمدی از ارائه نکردن به موقع دستور العمل جدید AFC برای فدراسیون کشورهای شرکت کننده در دور نهایی مسابقات قهرمانی آسیا خبر داد و گفت: متاسفانه با دیر اعلام شدن این دستور العمل نمی توانیم از بهترین بازیکنان خود در این مسابقات استفاده کنیم.

وی اضافه کرد: کنفدراسیون فوتبال آسیا دستور العمل جدیدی را برای کشورها فرستاده است که در آن ذکر شده در دور نهایی مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا بازیکنانی که تاریخ تولدشان بعد از آبان 1373 است، می‌توانند به میدان بروند، به همین دلیل ما حدود هشت بازیکن اصلی خود را نمی توانیم در این مسابقات در اختیار داشته باشیم.

سرمربی تیم فوتبال زیر 16 سال کشورمان گفت: البته اگر بتوانیم جواز حضور در مسابقات قهرمانی جوانان جهان را بدست آوریم، می توانیم از این بازیکنان کلیدی استفاده کنیم.

محمدی در پایان گفت: بر همین اساس اردوهای استعدادیابی خود را آغاز کرده و حدود 80 ورزشکار را از روز دوشنبه به کمپ تیم‌های ملی دعوت کرده ایم که 10 بازیکن مستعد و برتر را به اردوهای تیم ملی دعوت می کنیم.