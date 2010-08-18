اصولگرایان راهکاری برای تحول عمیق و همه جانبه ارائه دهند

اسدالله بادامچیان قائم مقام حزب موتلفه اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در بیان اولویت های جریان اصولگرا در کشور گفت: اکنون جریان اصولگرایی باید بعد از تثبیت نظام و به اقتدار رسیدن آن به بررسی ابعاد مختلف فعالیت ها بپردازد و نظام جمهوری اسلامی ولایی را در ابعاد مختلف اقتصادی، ساختاری و سازماندهی، تحول بخشد.

وی ادامه داد: اولویت ما در کشور تحول دادن به این امور است.

بادامچیان با بیان اینکه اکنون در دهه چهارم نظام با شعار کار مضاعف و همت مضاعف قرار داریم ، افزود: باید این نظام را که آرمان های انقلاب ملت، رهبری، امام و شهدا بوده است ، سامان دهیم و با این وضع موجود نمی توان به دنبال تحول عمیق بود بلکه باید اقداماتی انجام داد تا تحولی اساسی در ابعاد مختلف اتفاق بیفتد.

وی با اشاره به نقش احزاب در پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی گفت: اگر احزاب نیز می خواهند نقش اصلی در اداره کشور داشته باشند باید به این تحول توجه کنند.

نماینده تهران در مجلس همچنین افزود: کشور ما فرهنگ های مختلفی را از فرهنگ قدیم تا فرهنگ روشنفکری، غرب زده ، چپ گرا و ... تجربه کرده است ، اما امروز پس از گذشت 30 سال در جایگاهی مهم قرار داریم و تجربیات زیادی را نیز پشت سر گذاشته ایم و همه در موفقیت کنونی کشور سهمی داشته اند.

بادامچیان با اشاره به اینکه نباید سهم دیگران را در پیروزی و پیشبرد اهداف انقلاب در 30 سال گذشته کتمان کنیم افزود: برخی از افراد به علت اشتباهاتی که انجام داده اند سهم خود را در انقلاب از بین برده اند ، اما این موجب نمی شود که بگوییم آنها سهمی در انقلاب نداشته اند.

وی تاکید کرد: دولت و مجلس با همکاری های خوب و ارتباط دو جانبه می توانند گام موثری در تحول کشور داشته باشند.