ایران از آمریکا برنج وارد کرد/ واردات 699 هزار تن گندم در سال جاری

به گزارش خبرنگار مهر، با مجوز وزارتخانه های مسئول و دستگاههای ناظر و نیز انجام عملیات ثبت سفارش از سوی وزارت بازرگانی، در 4 ماهه ابتدایی سالجاری 322 میلیون و 910 هزار و 526 کیلوگرم برنج به ارزش ریالی بیش از 2 هزار و 691 میلیارد ریال و ارزش دلاری 264 میلیون و 198 هزار و 752 دلار وارد کشور شده است.

این درحالی است که در مدت مشابه سال گذشته میزان واردات برنج 537 میلیون و 672 هزار و 288 کیلوگرم به ارزش ریالی بیش از 4 هزار و 416 میلیارد ریال و ارزش دلاری 448 میلیون و 109 هزار و 441 دلار بوده است.

همچنین در 4 ماهه ابتدای امسال، برنجهای وارداتی به کشور به ترتیب میزان وزنی از کشورهای امارات متحده عربی، پاکستان، هند، تایلند و ایالات متحده آمریکا وارد ایران شده، این درحالی است که در مدت مشابه سال قبل، برنج وارداتی به کشور به ترتیب از امارات متحده عربی، پاکستان، هند، تایلند و بحرین وارد شده است.

میزان واردات برنج ایران از ایالات متحده آمریکا در چهارماهه اول امسال 40 هزار کیلوگرم بوده است.

واردات گندم در چهارماهه اول امسال

آمارهای موجود درباره واردات گندم در 4 ماهه ابتدای سال 89 نشان می دهد که میزان 698 میلیون و 868 هزار و 708 کیلوگرم گندم به ارزش ریالی یکهزار و 553 میلیارد و 625 میلیون و 134 هزار و 180 ریال و ارزش دلاری 152 میلیون و 286 هزار و 985 دلار وارد کشور شده است.

این درحالی است که در مدت مشابه سال قبل، آمار واردات گندم 2 هزار و 701 میلیون و 242 هزار و 583 کیلوگرم به ترتیب به ارزش ریالی و دلاری 6 هزار و 645 میلیارد و 92 میلیون و 454 هزار و 814 ریال و ارزش ارزی 673 میلیون و 827 هزار و 449 دلار بوده است.

در سالجاری کشورهای امارات متحده عربی، قزاقستان، فدراسیون روسیه، ازبکستان و هلند به ترتیب در ردیف 5 کشور عمده صادرکننده گندم به ایران بوده اند؛ در حالی که سال گذشته 5 کشور عمده صادرکننده گندم به ایران را آلمان، امارات متحده عربی، کانادا، سوئیس و استرالیا به ترتیب در ردیف 5 کشور عمده صادرکننده گندم به ایران بوده اند.