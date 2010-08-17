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۲۶ مرداد ۱۳۸۹، ۱۲:۴۴

توضیحات دانشگاه آزاد /

تغییر ریاست و انتصاب سرپرست دانشگاه آزاد تکذیب شد

تغییر ریاست و انتصاب سرپرست دانشگاه آزاد تکذیب شد

عضو هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی گفت: در جلسه اخیر هیئت امنا که چهارشنبه هفته گذشته برگزار شد، هیچ بحث و صحبتی در خصوص تغییر رئیس دانشگاه مطرح نشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کریم زارع اظهار داشت: انتشار برخی شایعات منتشره در سایت های اینترنتی در خصوص تغییر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و معرفی سرپرست جدید کذب محض است.

عضو هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی اضافه کرد: پویایی، عظمت و بالندگی امروز دانشگاه آزاد اسلامی و خدمات صادقانه 28 ساله آن به جوانان میهن اسلامی مان با تلاش مجدانه و زحمات رئیس و مسئولان این دانشگاه بوده است.

معاون پارلمانی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: مجموعه توانمند دانشگاه آزاد اسلامی موجب شده که امروز دانشگاه آزاد اسلامی با حدود 20 میلیون متر مربع فضای آموزشی و رفاهی، هزاران کارگاه، آزمایشگاه، بیمارستان، کتابخانه و برخورداری از اساتید مبرز، دانشجویان آگاه و کارکنان خدوم دانشگاه های دولتی را پشت سر بگذارد و در عرصه جهانی خوش بدرخشد.

کد مطلب 1135454

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